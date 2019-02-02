Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgiye göre, saat 15.20’de merkez üssü Ceyhan olan 4.5 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem, çevre il ve ilçelerden de hissedildi. Yerin 10 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde can ve mal kaybı olmadığı bildirildi.
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Adana’da korkutan deprem!
Adana’nın Ceyhan ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz