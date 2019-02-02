İzmit sahilde hizmete giren Balıkhan’da, ülkemizi etki altına alan kar yağışının son bulması sebebiyle fiyatlarda bir düşüş yaşandı. Bu düşüşle beraber vatandaş balığa ilgi göstermeye başladı ancak müşteriler yine de balık fiyatından şikayetçi.

‘2 AY SONRA KREDİ ÇEKMEYE BAŞLARIZ’

Nisan ayında başlayacak av yasağı hakkında görüş belirten Şen Balık sahibi Muhittin Şen, “Şu anda balık bolluğu biraz azaldı. Yaza doğru sıkıntımız olur. 2 ay sonra başlayacak av yasağıyla da tüm balıkçılar olarak ipotekli kredi çekmeye başlarız” ifadelerini kullandı. Karadeniz Balıkçılık’ın sahibi Murat Battal, fiyatların uygun olmasına rağmen ilginin az olduğunu belirterek, “Bolluk var fakat işlerimiz kötü. Belediye Başkanı’mızın yaptığı yanlış projeden ötürü balık fiyatlarının uygun olmasına rağmen Balıkhan ölü durumda” dedi.

SATIŞLAR DÜŞÜK

Müşterilerin Balıkhan’a alışmasının zaman alacağını vurgulayan Şen Karadeniz Balıkçılık sahibi Emrah Sevimli, “Balık yok, görüyorsunuz işte. Fiyatlar şu an ortalama rakamlarda, vatandaşın ilgisi fiyatlardan dolayı düşük. Balıkhan’a gelmiyorlar, satışlar çok iyi değil” şeklinde konuştu. Balıkhan’ın yeni olması sebebiyle henüz alışılmış satışların yaşanmadığını belirten Sevimli, “Burası yeni olduğu için ayak alışkanlığı yok ama seneye biraz daha farklı olur. Müşterilere de hak veriyoruz bu durumda” dedi. Ekin EKEN

Balıkhan tezgahlarından fiyatlar:

Hamsi: 15 ila 20 lira arası,

İstavrit: 15 ila 20 lira arası,

Mezgit: 15 ila 20 lira arası,

Çinekop: 50 lira,

Palamut: 20 lira,

İthal Somon: 60 lira,

Yerli Somon: 30 lira,

Çupra: Kilosu 50 lira,

Çupra: Tanesi 15 lira,

Levrek: Kilosu 50 lira,

Levrek: Tanesi 15 lira,

Tekir: 30 lira,

Barbun: 50 lira