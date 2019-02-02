İzmit Belediyesi’nde ihaleler

İzmit Belediyesi’nde parke yol, beton kaldırım, beton yol, duvar ve merdiven ihalesi yapıldı. Fen İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen merdiven yapım ihalesine 6 firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 269 bin ve yapım süresi 90 gün olan ihaleye katılan Saver temizlik İnşaat firması teklif vermezken, Gersut İnşaat 197 bin 462 lira, Ersun İnşaat 238 bin 862 lira, Sadin Adar 238 bin 339 lira, Semen Yapı 266 bin 626 lira ve Han Yapı firması da 215 bin 821 lira teklif verdi.

DUVAR İHALESİ

Yaklaşık maliyeti 269 bin 921 lira olan duvar yapım ihalesine de 7 firma katıldı. Yapım süresi 90 gün olan ihaleye katılan Altuğ Gıda firması 295 bin 635 lira, MD Yapı 298 bin 61 lira, Aselta İnşaat 292 bin 67 lira, Ersun İnşaat 282 bin 280 lira, Semen Yapı 250 bin lira, Kuyap İnşaat 311 bin 254 lira, Gersut İnşaat da 259 bin 533 lira teklif verdiler.

BETON KALDIRIM

İşin yapım süresi 3 ay ve yaklaşık maliyeti 269 bin 866 lir aolan beton kaldırım ve beton yol ihalesine katılan Güçlü Yol firması 276 bin 519 lira, Han Yapı 333 bin 230 lira, Kuyap İnşaat 298 bin 922 lira, Kulaca İnşaat 354 bin 48 lira, Gersut İnşaat 314 bin 818 lira, Ersun İnşaat 307 bin 302 lira, Semen Yapı firması da 268 bin lira teklif de bulundu.

PARKE YOL

Şehrin muhtelif yerlerindeki alt yapı çalışmaları sonucu bozulan yol ve kaldırımların bakım onarımı için yapılan parke yol, parke kaldırım ve bordür bakım ihalesine de 6 firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 269 bin 164 lir aolan ihaleye katılan Güçlü Yol İnşaat 213 bin 805 lira, Erkut İnşaat 299 bin 642 lira, Kulaca İnşaat 287 bin 700 lira, MD Yapı firması 274 bin 784 lira, Boğaziçi İnşaat 257 bin 483 lira ve Sadin Adar İnşaat firması da 216 bin 845 lira teklif verdi.

AKMEŞE BÖLGESİ

Akmeşe bölgesindeki beton kaldırım, beton parapet ve beton duvar ihalesine de 6 firma katıldı. Yapım sürsi 60 gün ve yaklaşık maliyeti 268 bin 740 lira olan ihaleye katılan Saver İnşaat teklif vermezken Gersut İnşaat 289 bin 868 lira, Kulaca İnşaat 381 bin 167 lira, Ersun İnşaat 278 bin 997 lira, Altuğ İnşaat 307bin 938 lira ve Semen Yapı da 267 bin 500 lira teklif de bulundu. Komisyon teklifleri değerlendirdikten sonra ihaleleri kazanan firmaları açıklayacak.