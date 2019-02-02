Kahramanmaraş'ta tıra yükledikleri 25 ton ipliği teslim adresine götürmeyerek satmaya çalıştıkları iddia edilen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. Alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş'tan bir tıra yüklenen 600 bin lira değerindeki 25 ton ipliğin, Bursa'daki adrese teslim edilmediğini öğrenen firma yetkilileri, durumu polise bildirdi. Harekete geçen Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekipleri, yaptıkları teknik ve fiziki takip sonucu, tır sürücüsü M.N. (40) ile V. T. (46) ve R.O'nun (50) Gebze Sultan Orhan Mahallesi Küçük Sanayi girişinde olduğunu belirledi. Şüpheliler, 600 bin lira değerindeki 25 ton ipliği İstanbul'da bulunan bir firmaya satmak isterken suçüstü yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesine sevk edilen tır sürücüsü M.N. adli kontrolle serbest kalırken V. T. ve R. O. tutuklandı.
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Firmaya teslim etmedikleri 25 ton ipliği satarken yakalandılar
Kahramanmaraş'ta tıra yükledikleri 600 bin lira değerindeki 25 ton ipliği, teslim adresine götürmeyerek Kocaeli'nin Gebze ilçesinde satmaya çalıştıkları iddia edilen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz