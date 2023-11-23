BAŞİSKELE'DE ÜST YAPI ÇALIŞMALARI HIZLA SÜRÜYOR

Başiskele Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarla ilçenin ulaşım kalitesi ve konforu artırılıyor. Vatandaşların sürücü ve yaya olarak yollarda herhangi bir mağduriyet yaşamaması için alt ve üst yapı çalışmalarını aralıksız sürdüren belediye ekipleri, kent genelinde sıcak asfalt serimi ve parke yol çalışmaları yapıyor. Ekipler son olarak Döngel, Karadenizliler, Doğantepe, Yakacık ve Servetiye Camii Mahallelerinde sıkı bir çalışma gerçekleştiriyor.

KARADENİZLİLER MAHALLESİ’NE YENİ PRESTİJLİ CADDE

Belediye Başkanı M. Yasin Özlü öncülüğünde ilçede prestijli cadde ve sokak sayılarını artıran Başiskele Belediyesi, Karadenizliler Mahallesi Ordulular Sokağı’nı ilçenin yeni prestijli caddesi haline getiriyor. Alt yapı çalışmalarıyla yağmur suyu kanalları yenilenen, elektrik hatları yer altına alınan sokağın üst yapı çalışmaları da hızla devam ediyor. Yaklaşık 500 metrelik yolun sıcak asfalt çalışmaları dün itibariyle başladı. Asfalt çalışmalarının ardından dekoratif aydınlatma direkleri yerleştirilecek sokağın yol çizgileri de çekilerek estetik bir görünüm kazanacak.

PARKE YOL ÇALIŞMALARI DA DEVAM EDİYOR

Başiskele’nin dört bir köşesinde yol yapım çalışmalarını sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Döngel Mahallesi Süleyman Çelebi Caddesi’nde asfalt çalışması, Doğantepe Mahallesi Azizağa Camii mezarlık yolu parke yol tamiratı, Servetiye Camii Mahallesi Mevki parke yol çalışması ve Yakacık Mahallesi Çataldere Mevki’nde parke yol çalışması gerçekleştirdiler.

BAŞKAN ÖZLÜ DE ÇALIŞMALARI YAKINDAN TAKİP ETTİ

Başiskele’de yürütülen her işi yakından büyük bir özenle takip eden Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü de, çalışmalar hakkında yetkili teknik ekibinden bilgiler aldı ve çalışma arkadaşlarına kolaylıklar diledi.