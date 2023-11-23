MALATYA ART ARDA SALLANDI

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde korkutan bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 17:46'da merkez üssü, Malatya'nın Battalgazi ilçesi olan 5,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Yaklaşık 6.99 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlenen depremin Elazığ başta olmak üzere çevre illerde de hissedildiği öğrenildi.
İKİNCİ BİR DEPREM DAHA OLDU
İlk sarsıntının ardından Malatya'da ikinci bir deprem daha meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 4,7 olarak açıkladı. İlk depremden yaklaşık 3 dakika sonra gerçekleşen deprem 6.36 kilometre derinlikte oldu.
AFAD: OLUMSUZ BİR DURUM YOK
AFAD'dan yapılan açıklamada, 5,2 ve 4,7 büyüklüğündeki depremler sonrası, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmadığı, saha çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.
YERLİKAYA: GELİŞMELERİ TAKİP EDİYORUZ
Deprem sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, çalışmaların başlatıldığını ve gelişmelerin yakından takip edildiğini aktardı.
Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde:
"Malatya İli Battalgazi ilçesinde 5,2 büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."
VALİDEN AÇIKLAMA GELDİ
Depremin ardından Malatya Valisi Ersin Yazıcı, şu ana kadar olumsuz bir durum olmadığını belirtti. Yazıcı, "Şu ana kadar 112, Emniyet, Jandarma ve kaymakamlıklar ve diğer kurularımıza bildirilen herhangi bir olumsuzluk yok. Biraz fazla hissedildi. Binalarla ilgili bize ulaşan bir şey yok. Taramalarımız devam ediyor" dedi.
YURTTAŞLAR SOKAĞA DÖKÜLDÜ
Merkez üssü Battalgazi ilçesi olan 5,2 büyüklüğünde meydana gelen depremde Şanlıurfa’da da hissedildi. Bazı yurttaşlar dışarı çıktı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.