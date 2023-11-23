- Asayiş

Adıyaman'da deprem!

AFAD verilerine göre Adıyaman'ın Sincik ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Adıyaman'da deprem! mask

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 18.54 sıralarında Adıyaman'ın Sincik ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Deprem yerin 6.99 kilometre altında gerçekleşti.
# adıyaman deprem, Deprem

23 Kas 2023 - 19:15 - Asayiş

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