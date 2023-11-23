- Gündem

'Askeri okulda teğmen Atatürk fotoğrafını yırtıp attı' iddiası

Tuzla Piyade Okulunda bir grup teğmenin 10 Kasım’da Atatürk fotoğrafı takmayı reddettiği ve kavga çıktığı iddiasına Milli Savunma Bakanlığı’ndan açıklama geldi.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı Tüm Haberleri
'Askeri okulda teğmen Atatürk fotoğrafını yırtıp attı' iddiası mask

İstanbul Tuzla Piyade Okulu’nda 10 Kasım’da skandal bir olay yaşandığı iddia edilmişti. Buna göre, Atatürk rozeti takmayı reddeden ve yırtıp atan bir teğmen ile başka bir teğmen arasında kavga çıktığı ileri sürülmüştü.

CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan da konu hakkında Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e yönelik soru önergesi verdi.

MSB kaynaklarından konuya ilişkin bir açıklama geldi.

Yapılan açıklamada “Tuzla Piyade Okulunda bir grup teğmenin 10 Kasım’da Atatürk fotoğrafı takmayı reddettiği ve kavga çıktığı" iddiası üzerine, söz konusu iddiayı "Dezenformasyonun bariz bir örneği" olarak nitelendirilerek, konuyla ilgili adli ve idari sürecin başlatıldığı belirtildi.
# Tuzla Piyade Okulu, msb, Atatürk, chp

23 Kas 2023 - 19:21 - Gündem

Muhabir  Anadolu Ajansı

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.934.805 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL