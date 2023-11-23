BUGÜN GLÜTEN YEDİĞİNİZDE VÜCUT BUNU ATMAK İÇİN ÜÇ AY UĞRAŞIR!

A.Okan Çağlar- Nurçin Çağlar

Ne zaman ki ekmekle ilgili bir yazı paylaşsak, hemen tepkiler gelir. Bu çok doğal. Geçmişte yediğim ekmeğe söz söylense ben de benzer tepkileri gösterirdim.

İnsan gençken kendine bir şey olmaz sanıyor. Çünkü araba gençken tıkır tıkır gidiyor. Sonra bir bakmışsınız aracınız motoru yakmış ve yolda kalmışsınız. Bu hikayeyi @a.okancaglar hesabında okuyabilirsiniz.

Ekşi mayalı siyez ekmeği vb yiyenlere ve önerenlere, arada sırada kaçamak yapanlara Dr Amy Myers’in bu yazısı duyurulur! 2. Fotoğraf da Otoimmün hastalığı olanlar için çok önemli.

Gluten ile otoimmün hastalıklar arasındaki ilişki şöyle özetlenebilir:

Gluten bağırsak geçirgenliğine neden oluyor,

Bağırsak geçirgenleşince bariyer görevini yapamadığından kana geçmemesi gereken maddeler karışıyor,

Bağışıklık sistemi bu yabancı maddelere karşı atağa geçiyor,

Bu maddelerden bazıları, özellikle gluten vücudun kendi hücrelerine benzerlik gösterdiği için bağışıklık sisteminin kafası karışıyor

Kafası karışmış bağışıklık sistemi moleküler benzerlik nedeniyle vücudun kendi dokularına saldırıyor ve bu şekilde otoimmün hastalıklar başıyor.

Otoimmün hastalık durumunda ana akım tıbbın yaptığı gibi bağışıklık sistemini baskılamak yerine güçlendirmek gerekir.

Dr. Amy Myers @amymyersmd yapılması gerekeni şöyle özetliyor:

“Bağışıklık sistemine tekrar ayırdedici özelliğini kazandırmak için tek yol gluteni tamamen kesmektir. Buradaki 'tamamen' sözü çok önemli çünkü yeni araştırmalar bir kez gluten yemenin vücuttaki gluten antikorlarını 3 aya kadar yüksek tuttuğunu gösteriyor. Bu da senede 4 kez bile gluten yeseniz bütün sene boyunca inflamasyon durumunda olmanız demek.”

Çeviri: Nurçin Çağlar @nurcincaglar

Sağlıklı Yaşıyoruz® @saglikliyasiyoruzcom

İllüstrasyon: @bilgekeysan

Kaynak: https://www.amymyersmd.com/2018/04/3-reasons-give-up-gluten-autoimmune-disease/