İzmitli kuyumcu kayıplara karıştı!

İzmit’te yaklaşık 3 yıl önce kuyumculuk işine başlayan S.T. önceki gün İstiklal Caddesi’nde bulunan kuyumcu dükkanını kapattı. İddiaya göre kuyumcunun tabelalarını indiren S.T. telefonunu kapatarak kayıplara karıştı.
S.T.’nin müşterilerine ve toptancıya ait yaklaşık 5 kilo altınla kayıplara karıştığı iddia edildi. S.T.’de altınları bulunan vatandaşlar, polis merkezine giderek şikayette bulundu. Kuyumcular Odası’nı arayan vatandaşların durum hakkında bilgi almaya çalıştığı öğrenildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.