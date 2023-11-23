- Asayiş

İzmitli kuyumcu kayıplara karıştı!

İzmit’te, kuyumcu dükkanını kapatan S.T. iddiaya göre müşterilere ve toptancıya ait altınlarla kayıplara karıştı. Vatandaşlar, polis merkezine giderek S.T. hakkında şikayette bulundu.

HABER MERKEZİ
HABER MERKEZİ Tüm Haberleri
İzmitli kuyumcu kayıplara karıştı! mask
Haber albümü için resme tıklayın

İzmit’te yaklaşık 3 yıl önce kuyumculuk işine başlayan S.T. önceki gün İstiklal Caddesi’nde bulunan kuyumcu dükkanını kapattı. İddiaya göre kuyumcunun tabelalarını indiren S.T. telefonunu kapatarak kayıplara karıştı.

S.T.’nin müşterilerine ve toptancıya ait yaklaşık 5 kilo altınla kayıplara karıştığı iddia edildi. S.T.’de altınları bulunan vatandaşlar, polis merkezine giderek şikayette bulundu. Kuyumcular Odası’nı arayan vatandaşların durum hakkında bilgi almaya çalıştığı öğrenildi.

23 Kas 2023 - 20:30 - Asayiş

Muhabir  Haber Merkezi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.934.805 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL