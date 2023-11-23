Ek MTV'nin ikinci taksidinde geri sayım

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle oluşan finansman ihtiyacı dolayısıyla ek motorlu taşıtlar vergisi getirilmiş, düzenlemenin iptali talebiyle söz konusu değişiklik Anayasa Mahkemesi'ne taşınmıştı. Bu kararın ardından gözler gecikme faiz oranı ve ikinci taksit dönemine çevrildi. 14 kasım 2023 tarihi itibarıyla yürürlüğe yeni düzenlemeyle birlikte kamu alacakları için uygulanan gecikme zammı oranı yüzde 2,5'ten yüzde 3,5'e yükseltildi.

EK MTV'DE GECİKME ZAMMI UYARISI

Ek MTV'nin ilk taksitinin 6 Eylül'e kadar ödenmesi gerekiyordu. 14 Kasım'dan önce gecikme zammını ödeyenler yüzde 2,5 gecikme zammı ödedi. Hala ödemeyenleri ise yüzde 3,5'lik zam oranı bekliyor. İlk taksit döneminde yaklaşık 13,2 milyar lira gelir elde edilmiş, hedeflenen tahsilatın da yüzde 87'si karşılanmıştı.

EK MTV ÖDEMELERİ NEREYE YAPILIYOR?

Ek motorlu taşıtlar vergisinin ikinci taksidi için ise son gün 30 Kasım. Gecikme zammına takılmak istemeyenler ödemelerini gerçekleştirdi. Hala ödemeyenler için ise sayılı günler kaldı. Ödemeler; Gelir İdaresi Başkanlığı’na ait internet adresi, İnteraktif Vergi Dairesi ve GİB Mobil uygulamasından yapılabiliyor. Yine anlaşmalı bankaların kredi veya banka kartlarıyla banka hesabından, şubelerden, mobil, telefon ve internet bankacılığı üzerinden gerçekleştirebiliyor.

EK MTV ÖDEMESİ YAPILMAZSA NE OLUR?

Peki, ek motorlu taşıt vergisi ödenmezse ne olur? Bu durumda araç sahipleri taşıtların satış ve devir işlemlerini gerçekleştiremiyor. Çünkü bu sürecin gerçekleşmesi için MTV ile ek MTV'nin ödenmesi gerekiyor. Ayrıca ek MTV ödenmediği takdirde araç muayeneleri yapılmayacağı gibi trafikten çekme, hurda, dolayısıyla tescil kapatma işlemleri de gerçekleştirilemeyecek. TBMM'de kabul edildi: Aile ve Gençlik Fonu kuruluyor

Kaynak: CNN TÜRK