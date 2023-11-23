Mektebim Koleji Öğretmenler Gününü ve 20. yılını coşkuyla kutladı

Mektebim Koleji Bilgi Küpü Kampüsleri, eğitimdeki 20. yılını bu akşamı Kartepe Dedeman'da düzenlediği bir etkinlikle kutladı. Aynı zamanda 24 Kasım'ın anlamına vurgu yapmak amacıyla gerçekleştirilen bu özel programa genel merkezden ve çeşitli kesimlerden katılan çok sayıda misafiri ağırladı.
ÇOK SAYIDA MİSAFİR KATILDI
Etkinliğe Mektebim Koleji Kocaeli Bilgi Küpü Kampüsleri Kurucu Müdürü Kenan Demir, Anaokulu Kurucu Müdürü Ayşe Nuray Demir ve Genel Müdür Yardımcısı Nejdet Özmen, günün anlamı ve önemi üzerine duygusal konuşmalar gerçekleştirdi. Programın önemli bir bölümünü oluşturan "Kocaeli'de Eğitime Yön Verenler ve İz Bırakanlar" plaket töreni, eğitimde iz bırakan isimlere özel bir teşekkür niteliğindeydi.
20 YIL ANILDI
Ardından, özel olarak hazırlanan 20. yıl dönümü videoları izlendi ve duygusal konuşmalar yapıldı. Katılımcılar, bu uzun eğitim yolculuğunda emeği geçenlere teşekkür etme fırsatı buldular.
İMZASI OLMAYAN YEGANE MESLEK ÖĞRETMENLİKTİR
Programda söz alan Mektebim Koleji Kocaeli Bilgi Küpü Kampüsleri Kurucu Müdürü Kenan Demir "Bu akşam hem öğretmenler günü hem 20. Yıl kutlama programı yapıp hem emek veren Öğretmenlerimize teşekkür etmek için buradayız. Atatürk'ün de söylediği gibi "Eserinin üzerinde imzası olmayan yegane meslek öğretmenliktir." Belki bir resim tablosu yapmıyoruz ama insan yetiştiriyoruz. En büyük sanat budur.
MESLEĞİMİZİ YÜCELTEN BİZLER OLACAĞIZ
Bir çok zorlukla mücadele ediyoruz ama bunu kıymetli yapan da bu. Günün sonundaki hazzı hep aldım, mesleğimle gerçekten gurur duydum. Mesleğimizle gurur duyalım.Mesleğimizin kıymeti geri gitse de bunu geri getirecek olan yine bizleriz. Mesleğimizi yücelten bizler olacağız. Her birinizin öğretmenler gününü canı gönülden kutluyorum tebrik ediyorum"dedi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.