23 Kas 2023 - 22:01- Gündem G:

Yok artık! İSU'da sınavsız atama Sayıştay raporunda!

Sayıştay'ın 2022 Yılı Denetim Raporları'nda AKP'li Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İSU'da mevzuata aykırı uygulamaları ortaya çıktı. İSU'da yapılan usulsüzlük ise yok artık dedirtti. Rapora göre yükselmeler ve atamalar sınavsız bir şekilde yapıldığı tespit edildi. Bu durum akıllara sınav yoksa neyle alındılar sorusunu getirdi

Cihat Polat
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Yok artık! İSU'da sınavsız atama Sayıştay raporunda! mask

2022 Yılı Sayıştay Denetim Raporları, AKP'li belediyelerde yaşanan usulsüzlükleri gözler önüne serdi. Sayıştay raporlarında, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İSU'da mevzuata aykırı şekilde gerçekleştirilen uygulamaları tespit edildi. Raporda tespit edilen usulsüzlük ise görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi bazı kadrolara sınavsız atama yapıldığı tespit edildi.

NE YAZILI NE SÖZLÜ

Raporda yer alan bilgilere göre, devlet memurlarının görevde yükselme ve unvan değişikliği ile ilgili şartları düzenleyen yönetmelik hükümlerine tabi olunması gerektiği belirtilerek, müdür, şube müdürü, şef gibi kadroların da yer aldığı bazı kadrolar görevde yükselmeye tabi kadrolar olarak sayıldı. Söz konusu kadrolara atanabilmek için gerekli olan genel ve özel şartlar belirtilmiş ve görevde yükselme sınavında başarılı olmak genel şartlar arasında sayıldığı ifade edildi.

SINAV YOKSA NEYLE ALINDILAR?

İSU’nun personel dosyalarının ve atama işlemlerinin incelenmesi neticesinde, görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi müdür, şube müdürü, şef vb. kadrolara yazılı ve sözlü sınav yapılmadan doğrudan atama yapıldığı belirlendi.

“SINAV OLMADAN OLMAZ”

Sayıştay raporunda konu ile ilgili yapılan değerlendirmede, “İdare personelinden görevde yükselmeye tabi kadrolara yapılacak atamalarda mevzuatın öngördüğü genel ve özel şartlara dikkat edilmesi ve söz konusu kadrolar için Yönetmelik’in öngördüğü sınav şartı sağlanarak, sınavda başarılı olanlar arasından atama işleminin gerçekleştirilmesi gerekmektedir” denildi.

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23 Kas 2023 - 22:01 - Gündem

Muhabir  Cihat Polat

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Yorumlar

(6)
05

Emre - Şu torpille ulaşım parka girenleri de araştırsınlar neler var içlerinde neler bunlar bir de din iman diye geziyorlar ortalıkta

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 23 Kasım 23:29
04

Aliihsanaltinalan@gmai - Chp belediyelerinde her sey güllük gulustanl8k óylemi.

Yanıtla . 0Beğen . 2Beğenme 23 Kasım 22:53
06

Kürşat - @Aliihsanaltinalan@gmai 04 nolu yoruma cevabı: Bu işlerin CHP.si yada AKP.si olmamalı. Siyasete göre işe alım değil, liyakate göre işe alım yapılmalıdır.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 23 Kasım 23:30
03

İzmitli - İşe alım için ilk kriter trabzonlu ve akp li olmak

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 23 Kasım 22:33
02

Kürşat - Personel alımları nasıl ve neye göre yapılmış sayıştay asıl onu incelesin. Gerçi incelese de herhangi bir yaptırımı olacak mı.

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 23 Kasım 22:28
01

Gebzeli - O tipleri aldıkları için ne iş aşkı ne iş yapma isteği oluyor kaç haftadan beri gebzede bir Müdür var kıral mübarek 10 gündür bir kanal açacaklar geliyoruz deyip oyalamaktan başka yaptığı bir iş yok adam tam evlere şenlik çünkü memurluk tombala olunca vatandaş dükkanı su basmış ona ne nasıl olsa kendisi ayın 15 de maaşını alıyor vatandaş nasıl para kazanırsa kazansın ona ne

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 23 Kasım 22:25
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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