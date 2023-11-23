Yok artık! İSU'da sınavsız atama Sayıştay raporunda!

2022 Yılı Sayıştay Denetim Raporları, AKP'li belediyelerde yaşanan usulsüzlükleri gözler önüne serdi. Sayıştay raporlarında, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İSU'da mevzuata aykırı şekilde gerçekleştirilen uygulamaları tespit edildi. Raporda tespit edilen usulsüzlük ise görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi bazı kadrolara sınavsız atama yapıldığı tespit edildi.

NE YAZILI NE SÖZLÜ

Raporda yer alan bilgilere göre, devlet memurlarının görevde yükselme ve unvan değişikliği ile ilgili şartları düzenleyen yönetmelik hükümlerine tabi olunması gerektiği belirtilerek, müdür, şube müdürü, şef gibi kadroların da yer aldığı bazı kadrolar görevde yükselmeye tabi kadrolar olarak sayıldı. Söz konusu kadrolara atanabilmek için gerekli olan genel ve özel şartlar belirtilmiş ve görevde yükselme sınavında başarılı olmak genel şartlar arasında sayıldığı ifade edildi.

SINAV YOKSA NEYLE ALINDILAR?

İSU’nun personel dosyalarının ve atama işlemlerinin incelenmesi neticesinde, görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi müdür, şube müdürü, şef vb. kadrolara yazılı ve sözlü sınav yapılmadan doğrudan atama yapıldığı belirlendi.

“SINAV OLMADAN OLMAZ”

Sayıştay raporunda konu ile ilgili yapılan değerlendirmede, “İdare personelinden görevde yükselmeye tabi kadrolara yapılacak atamalarda mevzuatın öngördüğü genel ve özel şartlara dikkat edilmesi ve söz konusu kadrolar için Yönetmelik’in öngördüğü sınav şartı sağlanarak, sınavda başarılı olanlar arasından atama işleminin gerçekleştirilmesi gerekmektedir” denildi.