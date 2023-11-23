Yok artık! İSU'da sınavsız atama Sayıştay raporunda!

2022 Yılı Sayıştay Denetim Raporları, AKP'li belediyelerde yaşanan usulsüzlükleri gözler önüne serdi. Sayıştay raporlarında, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İSU'da mevzuata aykırı şekilde gerçekleştirilen uygulamaları tespit edildi. Raporda tespit edilen usulsüzlük ise görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi bazı kadrolara sınavsız atama yapıldığı tespit edildi.
NE YAZILI NE SÖZLÜ
Raporda yer alan bilgilere göre, devlet memurlarının görevde yükselme ve unvan değişikliği ile ilgili şartları düzenleyen yönetmelik hükümlerine tabi olunması gerektiği belirtilerek, müdür, şube müdürü, şef gibi kadroların da yer aldığı bazı kadrolar görevde yükselmeye tabi kadrolar olarak sayıldı. Söz konusu kadrolara atanabilmek için gerekli olan genel ve özel şartlar belirtilmiş ve görevde yükselme sınavında başarılı olmak genel şartlar arasında sayıldığı ifade edildi.
SINAV YOKSA NEYLE ALINDILAR?
İSU’nun personel dosyalarının ve atama işlemlerinin incelenmesi neticesinde, görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi müdür, şube müdürü, şef vb. kadrolara yazılı ve sözlü sınav yapılmadan doğrudan atama yapıldığı belirlendi.
“SINAV OLMADAN OLMAZ”
Sayıştay raporunda konu ile ilgili yapılan değerlendirmede, “İdare personelinden görevde yükselmeye tabi kadrolara yapılacak atamalarda mevzuatın öngördüğü genel ve özel şartlara dikkat edilmesi ve söz konusu kadrolar için Yönetmelik’in öngördüğü sınav şartı sağlanarak, sınavda başarılı olanlar arasından atama işleminin gerçekleştirilmesi gerekmektedir” denildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(6 )
Emre - Şu torpille ulaşım parka girenleri de araştırsınlar neler var içlerinde neler bunlar bir de din iman diye geziyorlar ortalıkta
Aliihsanaltinalan@gmai - Chp belediyelerinde her sey güllük gulustanl8k óylemi.
Kürşat - Bu işlerin CHP.si yada AKP.si olmamalı. Siyasete göre işe alım değil, liyakate göre işe alım yapılmalıdır.
İzmitli - İşe alım için ilk kriter trabzonlu ve akp li olmak
Kürşat - Personel alımları nasıl ve neye göre yapılmış sayıştay asıl onu incelesin. Gerçi incelese de herhangi bir yaptırımı olacak mı.
Gebzeli - O tipleri aldıkları için ne iş aşkı ne iş yapma isteği oluyor kaç haftadan beri gebzede bir Müdür var kıral mübarek 10 gündür bir kanal açacaklar geliyoruz deyip oyalamaktan başka yaptığı bir iş yok adam tam evlere şenlik çünkü memurluk tombala olunca vatandaş dükkanı su basmış ona ne nasıl olsa kendisi ayın 15 de maaşını alıyor vatandaş nasıl para kazanırsa kazansın ona ne
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.