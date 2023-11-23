Körfez ilçesi 2023 yılı Ağustos ayında atama bekleyen 23 yaşındaki Edebiyat Öğretmeni Aziz Alptekin intihar etti. Bir öğrenciye bile ulaşamadan aramızdan ayrılan genç Öğretmen atama bekleyen yüzlerce öğretmenden sadece biriydi. Bugün aramızda olan ve olmayan binlerce öğretmenimiz gibi senin de 24 Kasım Öğretmenler Günün kutlu olsun Aziz Öğretmen.
- Asayiş
Senin de Öğretmenler Günün kutlu olsun Aziz Öğretmen
Atama bekleyen 23 yaşındaki genç Edebiyatçı Aziz Öğretmen'nin de 24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlu olsun
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.