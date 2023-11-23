Senin de Öğretmenler Günün kutlu olsun Aziz Öğretmen

Körfez ilçesi 2023 yılı Ağustos ayında atama bekleyen 23 yaşındaki Edebiyat Öğretmeni Aziz Alptekin intihar etti. Bir öğrenciye bile ulaşamadan aramızdan ayrılan genç Öğretmen atama bekleyen yüzlerce öğretmenden sadece biriydi. Bugün aramızda olan ve olmayan binlerce öğretmenimiz gibi senin de 24 Kasım Öğretmenler Günün kutlu olsun Aziz Öğretmen.