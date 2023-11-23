Faiz kararı vatandaşın cebine nasıl yansıyacak?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ( TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığında toplandı. Politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 500 baz puan artırarak yüzde 40'a çıkardı. Peki bu karar vatandaşa nasıl yansıyacak?

FAİZ ARTIŞLARINA YÖNELİK NASIL SİNYAL VERİLİYOR?

Ekonomist Muhammet Bayram açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Merkez Bankası, 250 baz puanlık beklentinin üzerine çıkarak maksimum 5 puanlık artışla yüzde 40 seviyesine çıkardı. Sıkılaşmanın yavaşlayacağı metne geçmiş. Bu artık faiz oranları daha fazla yükselmeyecek demek olabilir.

Önümüzdeki dönemde yıl başına kadar faiz artışını sabit tutabileceğini görebiliriz. Yerel seçimler var. Seçim öncesi atılacak adımların tamamlanması bekleniyor olabilir. Önümüzdeki dönemde daha az faiz artışlarını görebiliriz.

Bir sonraki dönemde faiz artırımı yapmadan piyasayı izleyip daha sade adımlarla gidecektir. Mayıs ayında enflasyonun pik yapacağı noktaya ulaşacağız. Biz burada enflasyonla mücadele kapsamında faiz artırımı döngüsü içinde olacağız. Belli dönemde plato çizip faizlerin sabit tutulup devam edilmesi gerekecektir.

FAİZ ARTIŞIYLA NELER DEĞİŞTİ?

Merkez Bankası önden yüklemeli bir şekilde artış yaptı. Ben en az bir dönemde faizin artırılmayacağını düşünüyorum. İhracatçıların döviz, reeskont kredileri için üst sınır belirlendi. Kredi kartı akdi faizlerinin aralık ayında üst sınırının belirlenmesi bir plato çizileceğine ilişkin gösterge. Gelecek dönemde biz bir faiz artışı görmeyeceğiz.

Şu anda kredi kartı nakit çekim avansı yüzde 4.4 seviyelerinde, kredi kartı akdi faiz 3.8’ler seviyelerinde. Burada maliyetlerin artması ile beraber belli seviyeden fazla harcaması olan kişiler kredi kartı kullanmaz hale geldi.

VATANDAŞIN CEBİNE NASIL YANSIYACAK?

Sıkı bir para politikası uyguluyoruz. Beklenti sene sonu yüzde 40’lar seviyesinde faiz oranıydı. Kış ayları yaklaştı maliyetler artacaktır. Vatandaşın bir nebze zorlanacağı dönem olacak. Ocak ayı itibarıyla yeni ücret zamlarımız var. Son yapılan artışlar enflasyon oranı üzerinden yapıldı artı refah payı artışı yapıldı. Ocak ayı itibarıyla yüzde 40’lar seviyesinde asgari ücret artışı, yüzde 50’ler seviyesinde memur ve emeklilere zam artışı ile beraber hanehalkının yangınını söndürmeye çalışacağız.

MERKEZ BANKASI’NIN FAİZ MESAJI NE?

Uludağ Üni. Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yüksel Okşak ise açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "2.5’lik artış bekliyorduk Merkez Bankası biraz daha öncü davrandı. Kredi kartı harcamalarına dikkat çekmiştik. Kredi kartı harcamalarının geri ödemesinde problem olduğunu söylemiştim. Alınan kararlarda olumlu taraf var bu güzel.

İyi tarafta ne var? Değerli TL peşindeyiz, yabancı yatırımcıyı getirecek. Bu konuda Merkez Bankası’nın kararlılığını gösteriyor olması yabancının gelişini bir miktar öne aldı.

PİYASALARI NASIL ETKİLER?

Yabancının beklentisini karşılayacağını bugün gösterdik. Altın tarafı piyasada risk iştahını artırıcı kararları seviyor. Altında karar beklentilerin üzerinde olduğu için gevşemeyi gördük.

STRATEJİST CÜNEYT PAKSOY: MERKEZ BANKASI CİDDİ MANEVRA ALANI KAZANDI

Stratejist Cüneyt Paksoy ise açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Önemli bir karar, bundan sonraki aralık toplantısı dahil yerel seçime kadar süreç dahil Merkez Bankası ciddi bir manevra alanı kazanmış oldu. Önden yüklemeli adımları devam etmiş oldu.

BORSADA YÖN NE OLUR?

Borsa İstanbul’un ucuz kaldığını görüyoruz. Düzeltme sürecinden çıkmak üzereyiz 8 binin üzerinde kapatırsak daha önce gördüğümüz 8600’lerin geçilmesi ile öngörülebilir bir program var. Yıl sonuna kadar hatta seçime kadar 10200 hedefi masada kalmaya devam edecektir.

Kaynak: MİLLİYET