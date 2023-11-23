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Aranan 46 kişi operasyonla yakalandı

KOCAELİ’de polis ekipleri tarafından çeşitli suçlardan aranan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 46 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağl...

Demirören Haber Ajansı
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Aranan 46 kişi operasyonla yakalandı mask

KOCAELİ’de polis ekipleri tarafından çeşitli suçlardan aranan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 46 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından gece saatlerinde aranan kişilere yönelik operasyon düzenledi. Polis ekipleri tarafından şüphelilerin adreslere baskınlar yapıldı. Operasyonda çeşitli suçlardan aranan 46 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve araçlarında da polis ekipleri tarafından arama yapıldı. 46 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

23 Kas 2023 - 23:38 DHA Kocaeli- Asayiş

Muhabir  Demirören Haber Ajansı

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