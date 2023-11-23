Aranan 46 kişi operasyonla yakalandı

KOCAELİ’de polis ekipleri tarafından çeşitli suçlardan aranan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 46 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından gece saatlerinde aranan kişilere yönelik operasyon düzenledi. Polis ekipleri tarafından şüphelilerin adreslere baskınlar yapıldı. Operasyonda çeşitli suçlardan aranan 46 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve araçlarında da polis ekipleri tarafından arama yapıldı. 46 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.