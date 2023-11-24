24 Kas 2023 - 00:44- Gündem G:

İsmailağa'ya yakın isimden provokasyona davetiye

İsmailağa cemaatine yakın isimlerden Saadettin Ustaosmanoğlu'nun sosyal medya üzerinde paylaşılan görüntülerinde “Hamas’ın Filistin’de yaptığı biz Türkiye’de yapmak zorundayız” ifadelerini kullandığı görüldü.
İsmailağa'ya yakın isimden provokasyona davetiye mask

İsmailağa cemaatinin ölen lideri Mahmut Ustaosmanoğlu'nun yeğeni Saadettin Ustaosmanoğlu’nun konuştuğu görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Ustaosmanoğlu’nun videosunda “Hamas’ın Filistin’de yaptığı biz Türkiye’de yapmak zorundayız.

Biz şu an itibarıyla eğer vakti zamanı iyi değerlendirebilirsek Türkiye’de bir devrimin olmaması için hiçbir sebep yok.

Vallahi de billahi de tallahi de zafere az kaldı” dediği görüldü. 

Kaynak: CUMHURİYET
# oldu, türkiye

24 Kas 2023 - 00:44 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.997.420 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL