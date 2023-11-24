24 Kas 2023 - 01:15 - Gündem

Kocaeli'de bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, Bugün için Kocaeli hava durumu Yağmurlu olarak gözükmektedir. Sıcaklık 21 derece, nem oranı yüzde 97.