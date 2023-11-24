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Kocaeli'de bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, Bugün için Kocaeli hava durumu Yağmurlu olarak gözükmektedir. Sıcaklık 21 derece, nem oranı yüzde 97.

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Kocaeli'de bugün hava nasıl olacak? mask

KOCAELİ'DE HAVA DURUMU

CUMA 06.00 - 09.00131392518
CUMA 09.00 - 12.001919661330
CUMA 12.00 - 15.002020621538
CUMA 15.00 - 18.001616871538
CUMA 18.00 - 21.00141496532
CUMA 21.00 - 24.00131396417

24 Kas 2023 - 01:15 - Gündem

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