DİKKAT! Bu ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak!

|PK Kodu
|İl
|İlçe
|Mahalle
|Cadde-Sokak
|Planlanan Tarih
|Başlama Saati
|Bitiş Saati
|53790
|KOCAELİ
|BAŞİSKELE
|ALTINKENT, BARBAROS, DAMLAR, SERVETİYE KARŞI, YESILKENT, YEŞİLKENT
|29 EKİM CD., AKIM SK., ALİM SK., ATABARI SK., BEKAR, BEKAR SK., BENGISU, BENGİSU SK., EBEDI, EBEDI SK., GURUR, GURUR SK., HACI HALİLLER MEVKİİ KÜME EVLER, HAZAL SK., HURİ SK., ILAYDA, İLAYDA SK., İNCİLER SK., MAHMUT ÇAVUŞ CD., MEDRESE, MEDRESE SK., MELEKŞAH SK., SEMAZEN SK., SEYH ALI, ŞEYH ALİ CD., TANTAOGLU, TANTAOĞLU CD, TANTAOĞLU CD., VAKIF SK., ZİRVE SK.
|24.11.2023
|09:00
|17:00
|53796
|KOCAELİ
|KARAMÜRSEL
|AVCIKÖY, ÇAMDIBI, ÇAMDİBİ, FULACIK, KIZDERBENT, SEMETLER, YALAKDERE
|AVCIKÖY MERKEZ MEVKII, AVCIKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BAĞDAT, BOZKURT MEVKII, BOZKURT MEVKİİ, BOZKURT MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAMDIBI MERKEZ MEVKII, ÇAMDİBİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÇINARLI CD., FULACIK MERKEZ MEVKII, FULACIK MERKEZ MEVKİİ, FULACIK MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, GÜLERSOY SK., ISTANBUL, İSTANBUL SK., KIZILAGAÇ MEVKII, KIZILAĞAÇ MEVKİİ KÜME EVLER, PEKMEZCİ SK., PENDİK SK., SADIK SK., SEMETLER MERKEZ MEVKII, SEMETLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, VALIDE KÖPRÜ, VALIDE KÖPRÜ MEVKII, VALIDE KÖPRÜ MEVKII KÜME EVLER, VALIDE SULTAN, VALİDE KÖPRÜ CD., YALAK DERE, YALAK DERE CD.
|24.11.2023
|09:00
|17:00
|53909
|KOCAELİ
|KARTEPE
|NUSRETIYE, NUSRETİYE, ŞİRİNSULHİYE
|SEHIT ISHAK ÖZTÜRK, ŞEHİT İSHAK ÖZTÜRK SK., ŞİRİNTEPE SK., TEPELİ SK, TEPELİ SK., VAROL SK.
|24.11.2023
|09:00
|17:00
|53947
|KOCAELİ
|İZMİT
|YENİŞEHİR
|ADNAN MENDERES BULVAR, GAZİ MUSTAFA KEMAL BULVAR, YEŞİM SK.
|24.11.2023
|09:00
|16:00
|53949
|KOCAELİ
|BAŞİSKELE
|DOGANTEPE, DOĞANTEPE, PASADAG, PAŞADAĞ
|12. SK., 13. SK., 16. SK., 17. SK., 2. SK., 20. SK., 23., 23. SK., 25. SK., 4. SK., 6. SK., 8. SK., ACUN SK., ÇANAKÇI SK., DEVRAN SK., DOGANTEPE CUMHURIYET, DOGANTEPE CUMHURIYET CD., DOGANTEPE HÜRRIYET, DOGANTEPE ISTIKLAL, DOGANTEPE VATAN, DOĞANTEPE CUMHURİYET CD., DOĞANTEPE HÜRRİYET CD., DOĞANTEPE İSTİKLAL CD., DOĞANTEPE VATAN CD., ELIT, ELİT SK., KANYON SK., KUZU, KUZU SK., NESE, NURİ PAŞA CD., ONUR SK., TOROS SK., ÜSTÜN SK., YABANGÜLÜ SK.
|24.11.2023
|09:00
|12:00
|53952
|KOCAELİ
|BAŞİSKELE
|VEZIRÇIFTLIGI, VEZİRÇİFTLİĞİ
|D-130 YAN YOL CD, FAKÜLTE, GEDİK SK., MEMNUN, SEYİD CD.
|24.11.2023
|14:00
|16:00
|53963
|KOCAELİ
|İZMİT
|SERDAR
|AYSEL SK., BUĞDAY SK., DİKİCİ SK., DUMAN SK., GAZİ ALİ FAİK DOKUR SK., GÜNER SK., İSTANBUL KARAYOLU CD., KAÇAN SK., MUTLU, MUTLU SK., TUNÇ SK.
|24.11.2023
|09:00
|16:00
|53978
|KOCAELİ
|KANDIRA
|AKÇAOVA, ÇALCA, KUBUZCU, SELAMETLI, SELAMETLİ
|ABDIPASA MEVKII, ABDİPAŞA MEVKİİ KÜME EVLER, AKÇAOVA MERKEZ MEVKII, AZAKLI MEVKII, AZAKLI MEVKII KÜME EVLER, AZAKLI MEVKİİ KÜME EVL, AZAKLI MEVKİİ KÜME EVLER, ÇALCA MERKEZ MEVKII, ÇALCA MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, ÇALCA MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KOCAÇALCA MEVKII, KOCAÇALCA MEVKII KÜME EVLER, KOCAÇALCA MEVKİİ KÜME EVLER, KUBUZCU BÖCEKLER MEVKII, KUBUZCU BÖCEKLER MEVKİİ KÜME EVLER, TEPE KÖY MEVKİİ KÜME EVLER, TEPEKÖY MEVKII, TEPEKÖY MEVKİİ KÜME EVLER
|24.11.2023
|09:00
|17:00
|54003
|KOCAELİ
|BAŞİSKELE
|DOĞANTEPE, KÖSEKÖY, KULLAR TEPECIK, KULLAR TEPECİK, MEHMETAGA, MEHMETAĞA, OVACIK, RAHMIYE, RAHMİYE
|AKÇAKOCA SK., ALSANCAK CD., BEYAZ GÜL, BEYAZ GÜL SK., ÇAYBAŞI SK., ÇINARCIK SK., ÇUHANE, ÇUHANE CD., ÇUHANE. CD., DEREBOYU SK., DOGANTEPE, DOĞANTEPE CD, DOĞANTEPE CD., ENGIN, ENGİN SK., HACI HÜSAMETTİN SK., HACI HÜSEYİN SK., HACI İSMET SK., HACI MAHMUT AĞA SK., HACI MOLLA, HACI MOLLA SK., HACI MUHAMMED SK., HACI NECATI, HACI NECATİ SK., HAYME ANA CD., IZMIT., İNÖNÜ CD., İZMİT.. CD., KARAMÜRSEL, KARAMÜRSEL CD., KURS SK., ÖNER SK., ÖZGÜR, ÖZTONGA SK., SARITAŞ SK., SELMAN SK., SERVET SK., SOYDAL, ŞAHİNLER SK., ŞEHİT HÜSEYİN DURMUŞ SK., TIKTIK MEVKİİ SK., TURAN SK.
|24.11.2023
|13:00
|17:00
DİKKAT! Bu ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak!
SEDAŞ'ın planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında 5 ilçede bugün planlı elektrik kesintisi yaşanacak.
24 Kas 2023 - 01:23 - Gündem Yazdır
Muhabir Haber Merkezi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.