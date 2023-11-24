Gaziantep’te bir sokak düğününe gelinin eski eşi ve yakınları tarafından düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü. Olay gece geç saatlerde Aydıntepe Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre sokak üzerinde yapılan düğünü basan gelinin eski eşi ve yakınları, silahlarla dehşet saçtı. Saldırganlar, peş peşe silahlarını ateşlerken, düğün sahipleri ve davetliler panik ve korku içerisinde kaçmaya çalıştı. Şüpheliler, saldırının ardından olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde damadın yakını olduğu öğrenilen Murat Kara’nın (32) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 4 kişi ise ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Şehitkamil Hastanesi’ne kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekibinin yaptığı incelemeden sonra saldırıda ölen Kara’nın cenazesi Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Polis ekipleri yaralıların kaldırıldığı Şehitkamil Hastanesinde ve çevresinde güvenlik önlemi alarak, hastaneye giriş çıkışları kontrol altında tuttu. Olay yerinden kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.
- Asayiş
Gelinin eski eşi düğünü bastı, dehşet saçtı
Gaziantep'te, sokakta yapılan bir düğüne katılanlara gelinin eski eşinin yakınları tarafından silahla ateş açılması sonucu 1 kişi öldü.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.