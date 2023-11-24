Körfez Belediyesi'nde skandal! Binlerce işletme ruhsatsız çıktı

Sayıştay'ın 2022 Yılı Denetim Raporları'nda AKP'li Körfez' Belediyesi'nde mevzuata aykırı uygulamaları ortaya çıktı. Rapora göre, 2022 yılı itibarıyla belediye sınırları içerisinde vergi mükellefi olarak faaliyette bulunan 6 bin 531 adet işyerinin olduğu belirlendi. Bu işyerlerinden 6 bin 209 adedine belediye tarafından ruhsat verilmesi gerektiği, kalan 322 adedinin ise belediye dışındaki yetkili idareler tarafından ruhsatlandırılması gereken işyerlerinden olduğu belirlendi.

4 BİN 488 İŞLETME RUHSATSIZ

Belediyeden alınan verilere göre ise bu işyerlerinden 1721 adedinin ruhsatlı olduğu, 4 bin 488 adet işyerinin ise ruhsatsız şekilde faaliyette bulunduğu tespit edildi.

BELEDİYENİN KİRALADIĞI YERLER BİLE..

Yapılan inceleme sonucunda mülkiyeti belediyeye ait 19 işletmenin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının olmadığı görüldü. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı olmayan işyerlerinin denetimi yapılarak belediye gelir kalemlerinden birisi olan İşyeri Açma İzni Harcının tahakkuk ve tahsil işlemlerinin yerine getirilmesi ve mevzuat hükümleri doğrultusunda gerekli işlemlerin yapılması gerektiği belirtildi.

HARÇLAR DA TOPLANMAMIŞ

Bunun yanında, belediye tarafından, sınırları içerisinde ulusal bayram günlerinde faaliyet gösteren işyerleri olmasına rağmen Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı tahsil edilmediği belirlendi.