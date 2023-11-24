Dilan Polat: İntihar etmek istiyorum

Marmara Cezaevi’nde tutuklu bulunan Dilan Polat, bugün Çorlu cezaevinde kalan eşi Engin Polat’la telefon görüşmesi yaptı. Dilan Polat, telefonda eşine “intihar etmek istiyorum” dedi.Dilan Polat’ın psikolojisinin bozulduğunu fark eden avukatları görüşmek için cezaevine gitti.

KARA PARA VE VERGİ KAÇIRMA İDDİALARI

Haklarında kara para aklama ve vergi kaçırma gibi iddiaları bulunan sosyal medya fenomeni Dilan Polat ile eşi Engin Polat hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi”, “213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’na muhalefet”, “7258 Sayılı Kanun’a muhalefet” suçlarından soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturmada, Dilan ve Engin Polat ile yakınlarının tüm mal varlıklarına 12 Ekim’de el konulmasına karar verilmişti.

Soruşturma kapsamında, Sulh Ceza Hakimliği'nce aralarında Dilan ve Engin Polat’ın da bulunduğu 14 şüpheli hakkında tutuklama kararı verilirken, 9 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Öte yandan sosyal medya fenomeni Banu Parlak’a ait güzellik merkezine yapılan silahlı saldırıya ilişkin Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında şüpheliler Dilan Polat, Engin Polat ve babası Sezgin Polat, “Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte Silahla Tehdit suçuna azmettirme” suçundan tutuklanmıştı.

Kaynak: SÖZCÜ