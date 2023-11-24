İlgi Çocuk Hastanesi’nde gerçekleştirilen etkinlikte, Berko İlaç Firması tarafından hayata geçirilen proje sahnelendi. Çocukların sosyal gelişimine katkı sağlamak, sağlıklı beslenme ve akılcı ilaç kullanımının önemi hakkında toplum bilinci oluşturmanın hedeflendiği proje kapsamında kurulan tiyatro ekibi Demir Kız adlı oyunu sahneledi. Firma yetkilileri 2015 yılında kurulan ve iki ödül sahibi olan Berko Çocuk Tiyatrosu ile şimdiye kadar birçok okul, belediye, kültür merkezi, özel sahne ve hastanelerde on binlerce çocuğa ücretsiz ulaştıklarını vurguladılar. Öğrenci velileri de sosyal sorumluluk projesi kapsamında çocuklarına hem eğitim verip hem de eğlenmelerine vesile olan firma ve hastane yöneticilerine teşekkür ettiler.
- Kültür-Sanat
Minik öğrenciler tiyatroda hem eğlendi, hem de öğrendi
Özel Gülbahçesi Masal Oyun Evi’nin minik öğrencileri Berko Çocuk Tiyatrosu tarafından sahnelenen Demir Kız adlı oyunu izledi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.