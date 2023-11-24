- Asayiş

Mario Balotelli, trafik kazası geçirdi! Arabası hurdaya döndü

Adana Demirspor'un yıldızı Mario Balotelli, İtalya'da trafik kazası geçirdi. Alkol testine girmeyi reddettiği için ambulansla hastaneye götürülen 33 yaşındaki futbolcu, kazadan yara almadan kurtuldu.
Mario Balotelli, trafik kazası geçirdi! Arabası hurdaya döndü mask

Sakatlığı nedeniyle İtalya'ya ameliyat olmaya giden Süper Lig ekibi Adana Demirspor'un yıldızı Mario Balotelli, trafik kazası geçirdi.

YARA ALMADI

İtalya'nın Brescia şehrinde yaşanan trafik kazasından Balotelli yara almadan kurtuldu. 33 yaşındaki futbolcu alkol testine girmeyi reddettiği için ambulansla hastaneye götürüldü.

ARACI HURDAYA DÖNDÜ

Alkol testine girmeyi reddeden Balotelli'nin ambulansa giderken yolda sendelediği görüldü. Sağlık durumu iyi olan Balotelli'nin aracı ise hurdaya döndü.

Kaynak: haberler.com
# mario balotelli, sağlık

24 Kas 2023 - 08:41 - Asayiş

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.997.420 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL