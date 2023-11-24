Mario Balotelli, trafik kazası geçirdi! Arabası hurdaya döndü

Sakatlığı nedeniyle İtalya'ya ameliyat olmaya giden Süper Lig ekibi Adana Demirspor'un yıldızı Mario Balotelli, trafik kazası geçirdi.
YARA ALMADI
İtalya'nın Brescia şehrinde yaşanan trafik kazasından Balotelli yara almadan kurtuldu. 33 yaşındaki futbolcu alkol testine girmeyi reddettiği için ambulansla hastaneye götürüldü.
ARACI HURDAYA DÖNDÜ
Alkol testine girmeyi reddeden Balotelli'nin ambulansa giderken yolda sendelediği görüldü. Sağlık durumu iyi olan Balotelli'nin aracı ise hurdaya döndü.
Kaynak: haberler.com
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.