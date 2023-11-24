Sertif Gökçe aday adayı oluyor!

Kocaeli'de geniş bir kesim tarafından tanınan, Kocaeli Barosu eski başkanlarından Avukat Sertif Gökçe'nin 27 Kasım Pazartesi günü Derince Belediye Başkanlığı aday adaylığı için başvurusunu yapması bekleniyor. Gökçe 2019 seçimlerinde 39 bin 272 oy alan ve Zeki Aygün'e karşı girdiği seçimi bin 261 oy farkı ile kaybetmişti.

SERTİF GÖKÇE KİMDİR?

12 Mart 1972 Ardahan’da doğan Gökçe, İlk ve orta öğrenimini Ardahan’da tamamladı. 1997 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. 1998 yılından itibaren Kocaeli Barosu’nda serbest avukat olarak mesleğini sürdüren Gökçe Evli ve 2 çocuk babasıdır. Kocaeli'de geniş bir kesim tarafından tanınan Gökçe, Kocaeli Barosu Yönetim Kurulu üyeliği, Baro Başkan Vekilliği görevlerinde bulundu. 2014 – 2018 yılları arasında ise Kocaeli Baro Başkanı olarak görev yaptı. Çeşitli sivil toplum örgütleri ve spor kulüplerinde aktif görevlerde bulunan Evli ve 2 çocuk babası Gökçe, CHP'de de değişik kademelerde görev aldı.