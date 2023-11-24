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Ünlü sosyal medya fenomeni uyuşturucudan tutuklandı

İzmir'de sosyal medya fenomeni Oğuzhan Muslu’nun kullandığı motosiklet ile birlikte hareket ettikleri belirlenen 2 şüphelinin kullandıkları araca düzenlenen operasyonda 550 gram metamfetamin ve 750 ecstasy hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, tutuklandı.

Demirören Haber Ajansı
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Ünlü sosyal medya fenomeni uyuşturucudan tutuklandı mask

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışmasıyla şehre uyuşturucu madde getireceğini tespit etti.Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından sosyal medya hesaplarında bir milyonu aşkın takipçisi bulunan fenomen Oğuzhan Muslu’nun kullandığı yarış motosikleti ve birlikte hareket ettikleri tespit edilen 2 şüphelinin kullandıkları araç, düzenlenen operasyonla durduruldu.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Operasyonda 550 gram metamfetamin, 750 ecstasy, 1 tabanca ve 11 mermi ele geçirildi. Muslu ve birlikte hareket ettiği belirlenen 2 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
# tespit, Araç, İzmir

24 Kas 2023 - 09:33 - Asayiş

Muhabir  Demirören Haber Ajansı

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