24 Kas 2023 - 09:35- Gündem G:

Kente sis çöktü

İzmit'te sabah saatlerinde başlayan sis etkili oldu.

Cihat Polat
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Sabah saatlerinden itibaren İzmit'te yoğun sis etkisini gösteriyor. Kent genelinde etkisini sürdüren sis sebebiyle sürücüler sürücüler trafikte farlarını yakarak seyrediyor. Sis sebebiyle şehirden bakıldığında sahil adeta görünmez hale geldi.
# sis

24 Kas 2023 - 09:35 - Gündem

Muhabir  Cihat Polat

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