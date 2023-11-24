Sabah saatlerinden itibaren İzmit'te yoğun sis etkisini gösteriyor. Kent genelinde etkisini sürdüren sis sebebiyle sürücüler sürücüler trafikte farlarını yakarak seyrediyor. Sis sebebiyle şehirden bakıldığında sahil adeta görünmez hale geldi.
24 Kas 2023 - 09:35- Gündem Güncelleme:
Kente sis çöktü
İzmit'te sabah saatlerinde başlayan sis etkili oldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.