Türkiye kaçıncı sırada? EURO 2024'te favoriler belli oldu

Almanya'da düzenlenecek EURO 2024'e 2. torbadan katılacak A Milli Takım'ın turnuvanın favorileri arasındaki sırası belli oldu.
EN GÜÇLÜ ADAY FRANSA
Goal'de yer alan habere göre, EURO 2024'te mücadele edecek A Milli Takım, turnuvanın favorileri arasında 8. sırada gösterildi. EURO 2024'ü kazanmaya en güçlü aday olarak ise Fransa gösterildi.
EURO 2024'te favoriler şöyle sıralandı:
- Fransa
- Portekiz
- İspanya
- İngiltere
- Belçika
- Avusturya
- Macaristan
- Türkiye
- Arnavutluk
- Hollanda
- İtalya
- Hırvatistan
- Romanya
- İskoçya
- Almanya
- Danimarka
- Slovakya
- Slovenya
- İsviçre
- Sırbistan
- Çekya
Kaynak: haberler.com
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.