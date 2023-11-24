24 Kas 2023 - 09:39- Spor G:

Türkiye kaçıncı sırada? EURO 2024'te favoriler belli oldu

A Milli Takım'ın da katılacağı EURO 2024'te favoriler sıralandı. Türkiye 8. basamakta yer alırken, turnuvayı kazanmaya en yakın takım olarak Fransa gösterildi.

Türkiye kaçıncı sırada? EURO 2024'te favoriler belli oldu mask

Almanya'da düzenlenecek EURO 2024'e 2. torbadan katılacak A Milli Takım'ın turnuvanın favorileri arasındaki sırası belli oldu.

EN GÜÇLÜ ADAY FRANSA

Goal'de yer alan habere göre, EURO 2024'te mücadele edecek A Milli Takım, turnuvanın favorileri arasında 8. sırada gösterildi. EURO 2024'ü kazanmaya en güçlü aday olarak ise Fransa gösterildi.

EURO 2024'te favoriler şöyle sıralandı:

  • Fransa
  • Portekiz
  • İspanya
  • İngiltere
  • Belçika
  • Avusturya
  • Macaristan
  • Türkiye
  • Arnavutluk
  • Hollanda
  • İtalya
  • Hırvatistan
  • Romanya
  • İskoçya
  • Almanya
  • Danimarka
  • Slovakya
  • Slovenya
  • İsviçre
  • Sırbistan
  • Çekya

Kaynak: haberler.com
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24 Kas 2023 - 09:39 - Spor

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