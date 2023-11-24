Türkiye kaçıncı sırada? EURO 2024'te favoriler belli oldu

Almanya'da düzenlenecek EURO 2024'e 2. torbadan katılacak A Milli Takım'ın turnuvanın favorileri arasındaki sırası belli oldu.

EN GÜÇLÜ ADAY FRANSA

Goal'de yer alan habere göre, EURO 2024'te mücadele edecek A Milli Takım, turnuvanın favorileri arasında 8. sırada gösterildi. EURO 2024'ü kazanmaya en güçlü aday olarak ise Fransa gösterildi.

EURO 2024'te favoriler şöyle sıralandı:

Fransa

Portekiz

İspanya

İngiltere

Belçika

Avusturya

Macaristan

Türkiye

Arnavutluk

Hollanda

İtalya

Hırvatistan

Romanya

İskoçya

Almanya

Danimarka

Slovakya

Slovenya

İsviçre

Sırbistan

Çekya

Kaynak: haberler.com