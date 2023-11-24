Öğretmenler Günü'nde Başöğretmen'e çelenk bırakıldı

24 Kasım Öğretmenler Günü'nde Ata'nın huzurunda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunurken anıta çelenk bırakıldı. Çelengi İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, Kocaeli'de görev yapan tüm öğretmenler adına İzmit Kent Meydanı’nda bulunan Atatürk Anıtı'na bıraktı.
İL MÜDÜRLERİ KATILDI
Törene İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan, İl Gençlik ve Spor Müdürü Gökhan Yavaşer, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.