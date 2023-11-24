24 Kas 2023 - 10:08- Gündem G:

Öğretmenler Günü'nde Başöğretmen'e çelenk bırakıldı

Öğretmenler Günü'nde Ata'nın huzurunda buluşan öğretmenler ve öğrenciler Başöğretmen Atatürk'ün anıtına çelenk bıraktı

Cihat Polat
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Öğretmenler Günü'nde Başöğretmen'e çelenk bırakıldı mask
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24 Kasım Öğretmenler Günü'nde Ata'nın huzurunda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunurken anıta çelenk bırakıldı. Çelengi İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, Kocaeli'de görev yapan tüm öğretmenler adına İzmit Kent Meydanı’nda bulunan Atatürk Anıtı'na bıraktı.

İL MÜDÜRLERİ KATILDI

Törene İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan, İl Gençlik ve Spor Müdürü Gökhan Yavaşer, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
# eğitim, Atatürk, sağlık

24 Kas 2023 - 10:08 - Gündem

Muhabir  Cihat Polat

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