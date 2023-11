“SANAYİYİ İTİBARSIZLAŞTIRMAK İSTİYORLAR”

İşte dün 8.58 itibarıyla 4 bin 472 kişinin okuduğu “Kocaeli Büyükşehir Bizimle Dalga mı Geçiyorsun?” yazısına gelen yorumlar yine harika ötesiydi… İçinde ihbar barındıran ve gerçekçi yorumlar, beni benden alıyor. Küfür eden ve bu sözlerin kendi yakınlarına gittiğini anlayamayanlara ise acıyorum… Onayla(ya)mıyorum… Ama hakaret içermedikçe beni yerden yere vuran yorumları aynen yayınlıyorum… Ertuğrul Sağlam (taktik olarak) İntihar etti başlığıyla bir okuyucumun başlığını kullandım, 66 bin kişi okudu… Bu yazıyı yorumlayanların arasında “Allah belanı versin. Çocuklarım habere inandı hüngür hüngür ağlıyor. İnşallah senin çocuğun intihar etsin” dileklerinde bulunan Samsunlu olduğunu söyleyen söyleyenlerin bile yorumlarını yayınladım… Demokrasi budur… Ama o.ç. diye yazan ve 40 yıl felçli yaşayıp, konuşamayıp, ölen benim güzel anneme küfür edenleri engelledim…

Buyurun Sanayi Girişinde yapılan sinyalizasyon saçmalığını gündeme getirdiğim “Büyükşehir Bizimle Dalga mı geçiyorsun?” yazısına gelen yorumlar…

-Türk Gücü: Belki de amaç farklı olabilir! Olaya bir de şöyle bakalım; sanayiyi oradan taşıyıp boşaltmak istiyorlar, ama önce itibarsızlaştırmayla başlayarak orada iş yapanları canından bezdirip, terk edip gitmelerini sağlamak için bir yöntem olabilir diye düşünüyorum.

-Vayyy Beeee: Tahir başkanım. Buraya üst geçti (geçit), biyadük (viyadük) lazım. Sana söyledik bunu. Yanındaki ekibin sanayi düşmanı mı, yoksa sen mi bıktın bu işlerden anlamadık ki… En önemli mesele, trafikle nasıl ilgilenilmez, hayret ya. Ah be Tahir Ağam. Seni nasıl suistimal ediyorlar, inan ayıp ediyorlar sana. Yeniden başkan olursan, ne bir daire başkanı, bırak ne bir müdür. Hepsini değiştir. Seviyoruz seni…

-D.130 tasiyicilari: Basiskele yolu ne olacak?.. Bırak şimdi sanayiyi. Yandık… Her sabah ayni işkence… Bir de bunun akşamı var. Koa bir sıfır büyükşehire… Ford ve Bingo aynı saatte giriş çıkış, bir düzenleme yapın…

-Ospi: Herkes yapar büyükşehir oyalar… İSU çalışmalarında da ciddiyet ve kontrol yok, her iş baştan saçma oluyor... Yaptım olduya getiriliyor…

-Giriş Kapansin: Orada sanayi girişi ve çıkışı olması en büyük yanlış.. o kadar viyadük yapıldı hepsi boşuna 10 tane esnaf için trafik tıkanıyor her akşam 50 bin kişi evine yarım saat geç gidiyor. O giriş kapanmalı.

Tırşık - Hiç inandırıcı bir hikaye olmamış…

Servet - Sanayi girişini ya kaldırın yada üstten yol verin (SSK Yenidoğan girişi gibi) zaten trafik sıkışık birde oradaki ışıklar trafiği daha da engelliyor.

-Abdurrahman: Ulaşım Park yetkilileri eğer kendi belediye otobüslerini bu hatlara taşımaz ise daha çok ocaklar sönecek mesela yuvacık kullar otobüsleri aşağı Yuvacık Sanayi arası ralli yapıyorlar yolcu kapmak için kim denetliyor…

-Makam: ISU yuvacık barajı o lojmanı kapa...YOKSA…

-Korkuyorum.: İzaydaş’da çalışan hakaret etmeksizin belediyeyi ve hükümeti eleştiren 4 kişi işten atıldı. Yargıtay dahil işten tazminatsız atılması uygun dedi. AYM kadar çıktı..Ne alaka insanlar özgür iradesi ile eleştirisel hakkını kullanıyor, işe dönüş kararı verdi. Yerel mahkemeyi de yeniden Yargıtay kararını düzelt dedi… Eee ne oldu? Na ni na ni. Bu ülkenin evlatları beğenmediği siyasi iradeyi ifade ederken hakaret bile etmeden söylediğinde İzaydaş’dan işten atıldı. Hani adalet hani özgürlük?.. Ne kadar üzücü… Mahkeme kararını dahi dinlemeyen uygulamalar ila nihai adaleti bekle. Yaşarsan…

Ümit4141 - büyükşehir ulaşım daire hiçbir soruna çözüm bulmuyor,istedikleri hatları şişirip istedikleri hatları bomboş gezdiriyorlar,3 yıldır kurucesme 89 akpinar toki balik istifi gidiyor geliyor,çogu zaman 2-3 otobus dolu geçiyor çocuklar okula, çalışanlar işe geç kalıyor. Büyükşehir ulaşım daire keyfine devam ediyor ?..

-Gökhan - 88 hattı kafasına göre kalkıyor kalkmıyor araçlar leş gibi işten çıktım gece son araba kalkmadı ve ben çarşıdan 200 TL ye eve taksiyle geldim büyükşehir arayıp paramı istedim bana öyle hizmetlerinin olmadığını söylediler otobüs hattı sahipleri hariç herkes madur…

-Kartepeli: Bizler koyun sürüsüyüz, nederlerse o küspeyi yiyelim, yoksa daha aç kalırız…

-Pandora: Ben yıllardır söylüyorum pek çok araç sanayıda işi olmadığı halde eski yoldan girip yeni yoldan çıkıyor. Bu transit uygulamanın önü kesilmeli. Kooperatif başkanı aidat istemesini biliyorsa buna da çözüm bulmalı. Gerekirse yeni yol tarafındaki kapı kapatılmalı.

-İzmit Li: Büyükşehir belediye otobüs şoförleri çok süratli gidiyor resmen taksilerle kapışıyor durağa kadar son sürat ve birden duruyorlar bu şoförleri rastgele mi alıyorlar ?.. Eğitim şart…

EMEKLI - Vatandaş halk otobüslerinde sanayi yazan arabalara bindiğinde şoför sanayiye girmez diyebiliyorsa sanayiye girmeden yolun sağındaki durağa yanaşırken sanayi yolcuları burada inebilir diyorsa buradaki işlem KBB ulaşım dairesinin ve onun bağlı olduğu KBB başkanıdır. İsterlerse bu konuyu inceleyebilirler…

ADEM X - Trafikte tüm kurallar bulunmuştur, vardır artık. Uyması gerekenler de bellidir. Yaya ve araç kullanan insan uyacak… insan… Eksik,hatalı olanlar eleştirilir,sorgulanır da.

Üst geçit mi, kim geçecek ?..Büyükşehir saldırganlığı ne oluyor ki.

ADEM X - @ADEM X 01 nolu yoruma cevabı: Kime ne anlatıyorsunuz, 50 yıldır özel aracını kullanan ve şehir merkezinde yaşayan birisi olarak, önce kaldırımda yürümeyi, araç park etmeyi, son dönemlerde moto-kurye, araç kiralama vs, gibi keşmekeşlik. Kaldırım işgalciliği, kafeler vs… Gibi usulsüzlükleri düzeltme, gösterme, şikayet varken, daha toplumsal öneriler dururken neden üst geçit. Problem sanayiye girmeyen, minibüsler, dikkatsiz yayalar. Yaya da, aracı kullananda aynı… İNSAN… Düzelmesi gereken her iki durumda da insan… (ve tabii siz)…

Aysun - @ADEM X 01 nolu yoruma cevabı: Gereken yere, gereken üst geçit yapılır; kullanan kullanır, kullanmayan sonucuna katlanır. Bunun büyükşehir düşmanlığı ile ne ilgisi var. Orada sık sık kaza oluyorsa, bir sorun var demektir ve çözülmelidir…