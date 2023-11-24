Başkan Kocaman'dan öğretmenlere: "Her zaman yanınızda olmaya devam edeceğiz"

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenlerle bir araya geldi. Programa Kartepe Kaymakamı Hasan Öztürk ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Dilek de katıldı.Programda konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Dilek, "24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle bir araya geldik. Eğitim öğretim biten bir şey değildir. Kıyamete kadar devam etmektedir. Öğretmenliğin emekliliği olmaz bir ömür devam eder. Buraya geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Bizleri bir araya getiren Kartepe Belediye Başkanımıza da teşekkür ediyorum" dedi.Öğretmenlere emekleri dolayısıyla teşekkür eden Mustafa Kocaman ise "Eğitime adanmış ömürlerinde sayısız cevher yetiştirerek Türkiye'mizin bugününü şekillendiren kıymetli emekli öğretmenlerimizle 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle bir araya geldik. 24 Kasım Öğretmenler Gününüzü kutluyorum. Öğretmenlik mesleğinin kıymeti ilerleyen zamanda anlaşılmaktadır. Sizlerin toplumun üzerinde çok büyük emeğiniz, çok büyük gayretleriniz var. Her zaman sizlerin yanınızda olduk, olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.