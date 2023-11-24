Kartepe'de teleferiğin yol ve otopark ihalesi! 62 milyonluk teklif...

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli’nin 50 yıllık hayali olan Kartepe Teleferik Projesinde önemli bir yatırımı daha hayata geçirmek için kolları sıvadı. Teleferiğin aktif kullanımına başlanmadan ihtiyaç gerektirecek konular üzerinde çalışılıyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi tarafından Kartepe Derbent Gazi Mustafa Kemal Caddesi Yol ve Teleferik Otopark yapımı için ihale düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi ihale salonunda elektronik sistemde yapılan ihaleye 4 firma teklif verdi. En düşük teklif 42 milyon 712 bin 384 TL oldu. Verilen teklifler ihale komisyonu tarafından değerlendirilecek.

YAĞMURSUYU VE ELEKTRİK HATTI

Kartepe Derbent Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk Caddesi üzerine toplam 770 metre yol yapılacak. Proje içerisinde duvar ve yağmursuyu hattı imalatlarının yanı sıra elektrik hatları yer altına alınarak aydınlatma çalışması yapılması da yer alıyor. Bu kapsamda yüklenici firma 6.261 ton plentmiks alt temel, 1.982 ton aşınma, 4.030 metrekare baskı beton, 10.350 metreküp hendek kazısı, 6.000 metreküp dolgu, 1.500 metreküp taş duvar çalışması yapacak.

70 ARAÇLIK OTOPARK

Kartepe Teleferiğin Derbent ayağında bulunan 2.000 metrekare alana 54 adet küçük araç, Gazi Mustafa Kemal Atatürk caddesi üzerinde bulunan 3.100 metrekare alana 16 adet büyük araç otoparkı inşa edilecek. Yol çalışmasıyla birlikte toplamda 70 araçlık 2 adet açık otopark yapılacak. Çalışmalar sözleşme imzalandıktan sonra 180 takvim gününde bitecek. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bu projeyle teleferik hattı yolunca oluşacak yoğunluğu engellemeyi amaçlıyor.

İHALEYE KATILAN FİRMALAR

1. Bolkır İnşaat 42 milyon 712 bin 384 TL

2. Özyol Yapı Nakliyat 52 milyon 448 bin 030 TL

3. Aytaş İmalat İnşaat 56 milyon 629 bin 456 TL

4. Süleyman Doğan, AtlasBK İnşaat 62 milyon 164 bin 541,50 TL