Gram altında yeni rekor!

Altın fiyatları değer kaybeden doların etkisiyle ikinci haftayı da kazançla kapatma yol yolunda ilerliyor.Gram altın spot piyasada haftanın son işlem gününde değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.30'de 1888 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 3 bin 87 lira, Cumhuriyet altını da 12 bin 696 liradan satılıyor.
ONS ALTIN NE KADAR OLDU?
Altının ons fiyatı 1992 dolardan işlem görüyor.
Kaynak: cumhuriyet
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.