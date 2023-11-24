24 Kas 2023 - 10:38 - Ekonomi

Gram altında yeni rekor!

Altın fiyatları değer kaybeden doların etkisiyle, bu hafta genelinde yüzde 0,7 artış göstererek ikinci haftayı da yükselişle kapatmaya hazırlanıyor. Gram altında ise yeni rekor geldi. Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? 24 Kasım 2023 altın fiyatları…