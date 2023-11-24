Sürücüler dikkat! Bunu yapmayanlar 2568 lira ceza ödeyecek

Havaların bir anda soğuması ve yağışların başlamasıyla beraber kış lastiğine olan ihtiyaç arttı.

İstanbul Valiliği de yeni bir karara imza atarak normal şartlarda 1 Aralık’ta başlayacak zorunlu kış lastiği uygulamasına daha erken bir saate çekti. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, ticari araçlarda kış lastiği zorunluluğunun, her yıl 1 Aralık-1 Nisan arasında uygulandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, "Meteorolojik veriler çerçevesinde, ticari araçlarda kış lastiği kullanma zorunluluğu bu yıl için 25 Kasım tarihine çekilmiştir." denildi.

KIŞ LASTİĞİ KİMLERE, HANGİ ARAÇLARA ZORUNLU?

Kış lastiği uygulaması ticari araçlar için geçerlidir. Şahsi araçların kış lastiği takma zorunluluğu bulunmamaktadır. Ülkemizde tescil edilmiş olsun veya olmasın, şehirlerarası karayollarında yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan taşıtlarda her yılın 1 Aralık ile takip eden yılın 1 Nisan tarihleri arasında kalan dört aylık dönemde kış lastiği kullanılması zorunlu oldu.,

Kamyon, çekici, tanker ve otobüs türü araçların tahrikli dingilleri üzerindeki tüm lastiklerinin; kamyonet, minibüs ve otomobillerin tüm lastiklerinin; ayrıca seyir esnasında değiştirilmek zorunda kalınan lastiklerin yerine takılacak lastiklerin kış lastiği olması zorunludur.

KIŞ LASTİĞİ TAKMAMA CEZASI NE KADAR

Kış lastiği, kar, buz ve ıslak yol koşullarında daha iyi çekiş ve yol tutuşu sağlayan bir lastik türüdür. Kış lastikleri, yaz lastiklerinden daha yumuşak bir bileşikten yapılır ve daha derin bir sırt desenine sahiptir. Bu, kışın daha düşük sıcaklıklarda esnekliğini kaybetmemesini ve kar ve buz üzerinde daha iyi bir tutuş sağlamasını sağlar.

Kış lastiklerinin bazı faydaları şunlardır:

- Daha iyi çekiş ve yol tutuşu sağlar: Kış lastikleri, kar, buz ve ıslak yol koşullarında daha iyi çekiş ve yol tutuşu sağlar. Bu, özellikle virajlarda ve frenlemede güvenliği artırır,

- Daha kısa fren mesafesi sağlar: Kış lastikleri, kar, buz ve ıslak yol koşullarında daha kısa fren mesafesi sağlar. Bu, kaza riskini azaltmaya yardımcı olur

- Daha az yakıt tüketimi sağlar: Kış lastikleri, kar, buz ve ıslak yol koşullarında daha az yakıt tüketimi sağlar. Bu, aracın yakıt verimliliğini artırmaya yardımcı olur.

Kış lastiklerinin bazı dezavantajları şunlardır:

- Yaz lastiğinden daha pahalıdır: Kış lastikleri, yaz lastiklerinden daha pahalıdır,

- Daha fazla gürültü yapar: Kış lastikleri, yaz lastiklerinden daha fazla gürültü yapar,

- Yaz aylarında daha az verimlidir: Kış lastikleri, yaz aylarında daha az verimlidir.

Kaynak: yeniçağ