Zeytinoğlu, Bakan Bolat'tan vize sorunu için talepte bulundu

Kocaeli Sanayi Odası Kasım ayı Meclis Toplantısı bugün saat 09.30'da KSO Konferans Salonunda Meclis Başkanı Hasan Tahsin Tuğrul'un başkanlığında yapıldı. Mecliste KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu aylık faaliyet raporunu sundu ve odanın taleplerini dile getirdi. Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Ömer Bolat meclise konuk oldu. Toplantıya Bolat'ın yanı sıra Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AKP Milletvekili Saadettin Hülagü, Veysel Tipioğlu, Ali Güney, AKP İl Başkanı Şahin Talus ve birçok oda üyesi, iş insanları katıldı.

" YENİ SANAYİ PARSELLERİNE İHTİYAÇ VAR"

KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu toplantıda şu ifadelere yer verdi: "Sayın Bakanım, Deprem bölgesine Oda olarak 10 ev, başkanlığını yaptığım Kocaeli Serbest Bölge olarak da 10 ev olmak üzere toplam 20 ev yaptırıyoruz. (Üyelerimizden de yaptıranlar var.) Odamız ve ilimiz güncel verilerini kısaca sizlerle paylaşmak istiyorum. Kocaeli yüzölçümü bakımından küçük, ancak katma değeri bakımından önemli bir il. İlimiz yüzölçümünün sadece %1,9’luk kısmı sanayi alanı. Sanayi alanının büyüklüğü açısından ilk 15 il arasında 13. sıradayız. Sanayi alan oranı açısından ilk 15 il arasında 2. sıradayız. Türkiye imalat sanayine yüzde 13 katkı sağlayan ilimiz diğer illere göre çok daha ufak bir alanda üretim yapmaya çalışıyor. Bu sebeple ilimizde yeni sanayi parsellerine ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz.

"KONTEYNER FİYATLARI DÜŞÜŞTE"

Pandemi döneminde malumunuz Türkiye en hızlı toparlanan ülkelerden bir tanesiydi. Bunun nedeni de aslında Çin’den gelen ihracat konteynerlerinin navlun fiyatlarının 10 bin dolarlara çıkmasıydı. Ama şu an bu durum tersine döndü. Son dönemde, Çin’den Avrupa ülkelerine olan ticarette konteyner fiyatları düşmeye devam ediyor.İhracatımızda ilk sırada yer alan AB pazarına olan rekabette bu navlun fiyatları ile zorlanıyoruz. Bu rekabet şartlarında, ihracatımızın ağırlıklı olarak karayoluyla yapılmasının da sürdürülebilir olmadığını görüyoruz.

"300 MİLYAR DOLAR DIŞ TİCARET AÇIĞI"

AB ile yapmış olduğumuz GB Anlaşması gereği, AB’nin STA imzaladığı bu ülkelerle Türkiye’nin eşzamanlı anlaşma yapamaması ihracatımıza engel oluyor. Türkiye’nin AB’ye olan dış ticaret açığı 300 milyar dolar. Bu STA’ların imzalanamaması dış ticaretimizde 35 milyar dolarlık daha ek açık yarattı. (Meksika, Vietnam, Güney Afrika, Kanada, Cezayir) Bu sebeple, AB’nin STA imzaladığı ülkelerle, Türkiye’nin de hızlı şekilde STA imzalaması gerektiğini düşünüyoruz. Bu konuda Avrupa Parlamentosunda da konuşma yaptım.

KARBON PİYASASINA DEĞİNDİ

Karbon yoğun sektörlerde ( elektrik, alüminyum, çelik, çimento, gübre, hidrojen) AB’ye yapılan ihracat 2026’dan itibaren karbon sertifikasına tabi olacak. Yani ithalata ek bir maliyet yansımış olacak. 1 Ekim 2023'te geçiş aşaması başladı. Bu kapsamda ülkemizde de karbon piyasasının kurulduğunu biliyoruz. Bu çalışmalar için sizlere ve ilgili Bakanlıklara teşekkür ederiz. Bu konuda TEPAV tarafından yapılan araştırmaya göre; Çin ve Rusya’nın ardından Türkiye, SKDM’den en fazla etkilenecek üçüncü ülke. Anket; Türkiye’de her 4 şirketten yalnızca birinin karbon ayak izi hesabı yapabildiğini ortaya koyuyor.

YEŞİL DÖNÜŞÜM'E DEĞİNDİ

Bu sonuçlardan firmalarımızın bu sürece henüz hazır olmadıklarını görüyoruz. Sanayinin yeşil dönüşümü kapsamındaki yatırımlarının karbon piyasası ile elde edilen bütçe ile desteklenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ayrıca; ülkemiz Avrupa Birliği'nin, toplam 7,5 milyar avro bütçeli Dijital Avrupa Programı'na katıldı. Buradan da maksimum hibeyi ülke olarak geri almamız gerekir. Oda olarak bizim de ADİM için yazdığımız projemizin ön başvurusu geçti. Umarız desteği de alırız.

"VİZE SERBESTLİĞİNDE 6 KRİTER KALDI"

Oda olarak üyelerimizin bu konuda farkındalıklarını arttırmak için bilgilendirme seminerleri ve eğitimler gerçekleştiriyor, devlet ve AB destekli projeler geliştiriyoruz. Ayrıca, KOBİ’lerimizin yenilenebilir enerjiye ulaşabilmeleri için Anadolu’da güneş enerjisi santrali kurmak için çabalarımız devam ediyor. Vize Serbestliği, Türkiye Vize serbestliği sürecinde 6 kriter kaldı. Terörle mücadele yasasının revizyonu, yolsuzlukla mücadele strateji, kişisel verilerin korunması yasasının güncellenmesi, Europol ile operasyonel işbirliği anlaşması, Türkiye-AB geri kabul anlaşmasının uygulanması, AB ülkeleri ile adli konularda işbirliği. Türkiye 2016 sonrasında bu konuda kriterleri tamamlayamadı.

"AB VİZE UYGULAMALARI ARTTI"

Süreç içinde AB’nin vize uygulamaları da daha sertleşti. 2022 yılında tüm Schengen alanında red oranı ortalaması yüzde 17,9 iken bu oran 2023 yılında yüzde 50’lere ulaştı. Türkiye Vize serbestliği sürecindeki 6 kriterin de bir an önce tamamlanması için somut adımların atılması ve vize sorununun bir an önce çözülmesini talep ediyoruz. Son olarak değinmek istediğim konu ise; Sanayi Odalarında Sicillerin kurulması. Malumunuz; ülkemizde 12 adet Sanayi Odası var. Sicil Kayıtlarının Ticaret Odalarında bulunmalarından dolayı firmalar Ticaret Odalarına da zorunluymuş gibi kayıt yapılıyor. Kanunda Sanayi Odasına üye iseniz Ticaret Odasına üye olmanız gerekmiyor.

"SANAYİ ODALARI AİDAT GELİRİ YÖNÜNDEN BÜYÜK KAYBA UĞRUYOR"

Bunun neticesinde Sanayi Odaları hem munzam aidat hem de yıllık aidat geliri yönünden büyük kayba uğruyor. Oda olarak; 16 firma hariç tüm üyelerin aidatlarını paylaşıyoruz. Örneğin; Hyundai, Anadolu Isuzu, Çolakoğlu gibi büyük firmaların üretim yerleri sadece Kocaeli olmasına rağmen herhangi bir katkı alamıyoruz. Bu firmalara ana üretim yerleri Kocaeli’de olan Tüpraş ve Ford’u da dahil edebiliriz. Bu sebeple 12 Sanayi Odası bünyesinde de Sicillerinin oluşturulmasını talep ediyoruz. Odamızın 15 yıldır düzenlediği “Sektörel Performans Değerlendirme” ödül organizasyonunu; çağımızın değişen ihtiyaçlarına ve küresel gerekliliklerine uyacak şekilde yeniden tasarladık ve merkezine sürdürülebilirlik temasını aldık.Bu yılki organizasyonumuz için başvuruları 4 Aralık tarihine kadar alacağız. Başvurularınızı bekliyoruz. Bildiğiniz üzere “TOBB Uyum Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi”nin Odamız bünyesinde açılışını yapmıştık. Merkezimiz çalışmalarına başladı. Arabuluculuk hizmetlerini bu merkezimizden alabilirsiniz."



