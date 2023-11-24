Ticaret Bakanı Bolat: "Vizesiz seyahat Türk vatandaşın hakkı"

KSO Kocaeli Sanayi Odası Kasım ayı meclis toplantısına katılan Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin gündemine ve ekonomisine dair önemli açıklamalarda bulundu. KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen programa Bakan Bolat ve KSO üyelerinin yanı sıra Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AKP Milletvekili Saadettin Hülagü, Veysel Tipioğlu, Ali Güney, AKP İl Başkanı Şahin Talus, iş insanları katıldı. Başkan Ayhan Zeytinoğlu'nun vize sorunu hakkında taleplerine yanıt veren Bakan Bolat, AB'nin bu konuda çok yavaş ilerlediğini ve vize sorununu inkar ettiğini dile getirdi.

"7 MİLYAR DOLARLIK KAYIP YAŞADIK"

Ticaret Bakanı Ömer Bolat: "Öncelikle bugün başlayan Gazze'deki ateşkes kararının devamlı olmasını umuyoruz. İsrail'in 48 gün boyunca masum sivillere insanlık suçunu aşan katliamı kınıyoruz. Uluslararası ceza mahkemesinde yargılanmalarını diliyoruz. Nereye gidersek gidelim Kocaeli'den geçmek zorundayız. Sanayi şehri olarak bilinen bir üretim sektörü. Tüm demiryollarımızın, karayollarımızın geçtiği 37 liman ve iskelenin olduğu 14 sanayi bölgesinin olduğu Türkiye için numune bir şehir. Türkiye son 20 yılda çok büyük aşamalar kaydetti Kocaeli görevini yapıyor. 100 yılımızda dünya ekonomisi için pek de iyi olan bir yıl olmadı. Yüksek enflasyondan sonra 2023 talebin kısıldığı bir dönem oldu. Dünyadaki ortalama büyüme oranı yüzde 3'e geriledi. Küresel ithalat talebi yüzde 5'e yakın geriledi. Bizim yüzde 13 geriledi. Ama buna rağmen Türkiye ekonomisi başarılarını gösteriyor. İhracatımızda en azından geriye gitmedik. 6 Şubatta ihracatımızda ilk 9 ayda 7 milyar dolar bir kayıp yaşadık.

"EYLÜL AYINDA CARİ İŞLEMLER FAZLASI VERDİK"

Bugün 115 bini aşan ihracatçı sayısına sahibiz. Bu rakam 2002'de 33 bindi. Geçen Eylül ayında cari işlemler fazlası verdik. Ekim-Kasım aylarında da cari denge kapanabilecek. Her ay geçen yılın aynı ayından daha fazla ihracat yapmak hedefimiz. Temmuz ayından beri bu hedefimizi başarıyla uyguluyoruz. Kasım ayında da aynısı olacak. İhracatımızı arttırmayı başarabilirsek rekorlarla devam etmiş olacağız. Yüzde 4 bir artışımız var. Döviz rezervlerimiz 134 buçuk milyar dolar oldu. Bir hafta sonra bu rakam daha da artacak.

"EMEKLİNİN VE MEMURUN YANINDAYIZ"

Ülkemiz ve halkımız için en iyi şartları oluşturmaya gayret ediyoruz. Bugüne kadar yüzlerce toplantı yaptık. Bu istişareye çok önem veriyoruz. Şartlar zor. Bu topraklar 800 yıl 6 Şubat depremi gibi deprem görmemişti. Bu şartlarda mücadele ederken bir de 11 vilayeti kapsayan büyük bir deprem felaketinin yaralarını sarma gayreti içerisindeyiz. Bütçemizin gelirlerinin artması lazım daha fazla üretim yapılması lazım. Deprem bölgelerini ayağa kaldırmak zorundayız" dedi. Makro ekonomi hakkında konuşan Bolat, "575 milyar dolar yıllık geliri ülkemize kazandırmaya çalışacağız. Çifçimizin, emekli ve memurların hep yanındayız."

"AB'NİN MEKANİZMASI ÇOK YAVAŞ"

AB'nin karar alma mekanizması çok yavaş çalışıyor. Komisyona havale edilince gerçekten komisyona havale edilmiş oluyor. Vize konusunda yumuşama olacak. Vizesiz seyahat Türk vatandaşlarının hakkıdır. AB hukukun gücünü değil gücün hukukunu tercih etti ve bunu uygulamadı. Türkiye 72 kriteri uygularsa vizesiz seyahat gerçekleşecek dediler. Ben o zaman iyimser olmadığımı söylemiştim. Vize engeli son 1-2 senede daha da kısıtlanmaya çalışıldı. Bunu inkar ediyorlar. Bizim kapasitemiz kaynaklarımız yetmiyor gibi şeyler söylediler. Ama yeni dönemde liderler toplanacaklar. Bu liderler doğrultusunda Türkiye için önemli kararlar alacaklar.

"TÜRKİYE İLE İŞ YAPMAK KONUSUNDA GÜÇLÜ BİR İSTEK VAR"

Türkiye ile iş yapmak konusunda inanılmaz güçlü bir istek var. COVİD döneminde tedarik zincirimizin kopmaması, lojistik sekötörün güçlü olması Türkiye'yi üst olarak değerlendirme konusunda güçlü bir istek meydana geldi. Burası Kocaeli bir çoğunuz yabancı firmalarla çalışıyorsunuz. Bu söylediklerimi teyit edeceksiniz. Yeşil dönüşüm ve dijital dönüşüme daha fazla önem vermemiz gerekiyor. Kimse bu konuları hafife almamalı yoksa 1 Ocak'ta karbon vergisi konusunda birçok firma sıkıntı yaşayabilir."