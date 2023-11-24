İSU, ilçe belediyesinin milyonluk payını vermemiş!

2022 Yılı Sayıştay Denetim Raporları, AKP'li belediyelerin iştiraklerinde yaşanan usulsüzlükleri gözler önüne serdi. Sayıştay raporlarında, Kocaeli Büyükşehir’e bağlı İSU’nun mevzuata aykırı şekilde gerçekleştirilen uygulamaları tespit edildi. Sayıştay raporunda İSU’nun yeraltı ve kaynak sularını kiralaması durumunda gelirinin yüzde 25’ini ilçe belediyesine aktarması gerekiyordu. Ancak yapılan incelemelerde İSU’nun ilçe belediyesine aktarması gereken parayı aktarmadığı görüldü. 4 yıllığına kiralanan yerden 4 milyon 241 bin 813 TL gelirin 1 milyon 60 bin 453 TL kısmını aktarmadığı tespit edildi. Raporda hangi ilçenin hakkının aktarılmadığı ise belirtilmedi.