2022 Yılı Sayıştay Denetim Raporları, AKP'li belediyelerin iştiraklerinde yaşanan usulsüzlükleri gözler önüne serdi. Sayıştay raporlarında, Kocaeli Büyükşehir’e bağlı İSU’nun mevzuata aykırı şekilde gerçekleştirilen uygulamaları tespit edildi. Sayıştay raporunda İSU’nun yeraltı ve kaynak sularını kiralaması durumunda gelirinin yüzde 25’ini ilçe belediyesine aktarması gerekiyordu. Ancak yapılan incelemelerde İSU’nun ilçe belediyesine aktarması gereken parayı aktarmadığı görüldü. 4 yıllığına kiralanan yerden 4 milyon 241 bin 813 TL gelirin 1 milyon 60 bin 453 TL kısmını aktarmadığı tespit edildi. Raporda hangi ilçenin hakkının aktarılmadığı ise belirtilmedi.
24 Kas 2023 - 11:05- Gündem Güncelleme:
İSU, ilçe belediyesinin milyonluk payını vermemiş!
Sayıştay'ın 2022 Yılı Denetim Raporları'nda AKP'li Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İSU'da mevzuata aykırı uygulamaları ortaya çıktı. Rapora göre İSU’nun yeraltı ve kaynak sularının kirasından elde ettiği gelirin yüzde 25’i olan 1 milyon 60 bin TL’lik hakkını vermediği tespit edildi
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Vatandaş - izmit belediyesimi acaba?
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.