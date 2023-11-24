Tartışılan Öğretmenler Günü afişi

Mustafakemalpaşa Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle afiş hazırlattı. 'Bazı öğretmenlerin yeri çok ayrıdır' yazılı afişte, Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafının arkasına, Hababam Sınıfı filminde, Mahmut Hoca'yı canlandıran Münir Özkul, Badi Ekrem karakterine hayat veren Şener Şen, Külyutmaz karakterini canlandıran Ertuğrul Bilda, aktör Jackie Chan, çizgi film karakterlerinden Splinter Usta ve Yoda'nın fotoğrafları yerleştirildi. Hazırlanan afiş, belediyenin ilçedeki reklam panolarına asıldı. Afişler bir gün sona kaldırılırken, yerine, Atatürk'ün kara tahtaya yeni Türk alfabesinin harflerini yazdığı fotoğrafıyla hazırlanan yeni bir afiş asıldı.

‘ATATÜRK'ÜN ADINI DUYURMAKTAN GURUR DUYUYORUZ’

Belediye Başkanı Mehmet Kanar, söz konusu afişin, gençlerin ilgisini çekmesi için okullara yakın bölgede 3-4 reklam panosuna asıldığını belirtti. Afişlerin tepki gördüğü için toplatıldığı iddiasının gerçeği yansıtmadığını söyleyen Kanar, "Sadece gençlere yönelik 1 günlük afiş tasarladık. Gençlerin, Öğretmenler Günü’nün farkına varması için, Badi Ekrem gibi unutulmaz karakterlerle bir afiş tasarladık. Ertesi gün başka bir tasarım ortaya koyduk. Ortada bir yanlış anlaşılma var. Biz planlama dahilinde, Z kuşağının anlayabilmesi için böyle bir afiş hazırladık” dedi.

Sosyal medyada Atatürk'ü kutsayıp, bundan nemalanmak isteyenlerin olduğunu belirten Kanar, “Biz bunu okullar bölgesinde planlamıştık. Yanlışlıkla okullar çevresi haricinde birkaç yere daha asılmış. Biz sadece bunları toplattık. Gençlerden olumlu dönüşler var. Arayıp 'Başkanım arkanızdayız' diyen gençlerimiz var. Hesaplarımızdan özür mesajı yayımlayacağız. Biz Mustafa Kemal Atatürk'ün adını duyurmaktan gurur duyuyoruz. Onun ismini taşıyan memlekette yaşıyoruz" dedi.

'DEĞERLİ ÖĞRETMENLERİMİZİ KIRDIYSAK ÖZÜR DİLERİZ'

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında belediye tarafından hazırlanan, Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafının arkasına, ünlü sinema oyuncuları ve çizgi film karakterleriyle tasarlanıp ilçedeki reklam panolarına asılan afişler, sosyal medyada tepki çekti. Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada hatanın fark edilmesinin ardından afişlerin kaldırıldığını vurgulayarak öğretmenlerden özür diledi. Kanar’ın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Adını taşımaktan gurur duyduğumuz Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk ve başımızın tacı tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü kutluyor, sonsuz sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Özetle; arkadaşlarımız 24 Kasım için iki çalışma planlıyor. Birincisi öğrencilerin dikkatini çekecek bir çalışma ve okullar bölgesinde kullanılacak, diğeri bu hafta billboardlar da yer alan Başöğretmen Atatürk’ün yer aldığı öğretmenler günü kutlaması. Öğrenciler için yapılan çalışmaya onaylanmamasına rağmen yanlışlıkla sadece birkaç noktada uygulandığı fark edilir edilmez, kaldırılmıştır. Yani tepkiler üzerine kaldırılmamıştır. Hata fark edilir edilmez değiştirilmiştir. Ve Mustafakemalpaşa billboardlarında bu hafta sadece Başöğretmen Atatürk’ün yer aldığı kutlama yer almaktadır. Konu bundan ibarettir. Hakaret, karalama söz konusu değildir, olamaz. Olumsuz, olumlu tüm eleştirilere sözümüz yok. Bizim Cumhuriyeti kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve öğretmenlerimize saygısızlığımız söz konusu dahi olamaz. Yine de değerli öğretmenlerimizi kırdıysak özür dileriz. Bu durumdan, çirkin ve pervasızca çıkarım sağlamak isteyenlere ise sözümüz yok!”