Çalışanlara emekli ikramiyesi verilecek mi? Erdoğan talimat verdi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılına özel olarak çalışmayan emeklilere 5 bin TL ikramiye verileceğini açıklamıştı.Talimat doğrultusunda çalışmalar tamamlandı. SGK, 12,2 milyon emekliye 5000 TL Cumhuriyet ikramiyesi ödeme yaptı.SGK tarafından SSK'lılara 11-12-13 Kasım tarihlerinde, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur'lulara ise 14 Kasım'da toplam 61 milyar TL ödeme yaptı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TALİMAT VERDİ!

Sabah Gazetesi'nden Zübeyde Yalçın'ın haberine göre;Cumhuriyetin 100'üncü yıldönümü nedeniyle verilen 5 bin liralık ikramiyeden çalışanlar da dahil tüm emeklilerin yararlandırılması gündeme geldi.5 bin liralık ikramiyeden 1.6 milyon civarında Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı çiftçinin yanı sıra emekli muhtar, belediye meclisi ve il genel meclisi üyeleri de yararlanamadı.Belediye ve il genel meclisi üyelerinin huzur hakkı aldıkları için kapsam dışı bırakıldıkları, ancak bu paranın ayda 400 lirayı bulmadığı bildirildi.Muhtar, il genel meclisi ve belediye meclisi üyeleri de AKP'li yöneticiler ve milletvekillerini telefon yağmuruna tuttu.Çalışan emeklilerin de ikramiye talepleri buna eklenince AKP'li yöneticiler, konuyu Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a taşıdı.

ERDOĞAN: BİR ÇALIŞMA YAPILSIN

Erdoğan, kendisine iletilen bilgiler üzerine Hazine ve Maliye ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıklarıyla görüşülmesini, iki bakanlığın bu konuda bir çalışma yapmasını istedi.Erdoğan'ın talimatıyla gerekli maliyet hesaplamaları yapılacak. Bu konuda son sözü Başkan Erdoğan söyleyecek.

Kaynak: sabah