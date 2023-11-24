Türk petrol devi satılıyor

Yeniakit'in haberine göre, geçtiğimiz hafta Hollandalı Vitol’e ait Petrol Ofisi Grubu’nun dünya enerji devi BP'nin Türkiye'deki akaryakıt operasyonlarını satın almak üzere hisse alım sözleşmesi imzalamasının ardından bu kez sektörün önemli oyuncularından biri daha el değiştirmek için resmi kurumlara başvuru yapıldı.

Geçtiğimiz ay T-Bank’ı alarak bankacılık sektörüne adım atan Zeren Grup, bu kez Türkiye’nin önde gelen şirketlerinden Altınbaş Holding’e ait Alpet’in tamamını almak için Rekabet Kurumu’na başvurdu.

Kurumun resmi sitesinden yapılan açıklamada Altınbaş Petrol ve Ticaret Anonim Şirketinin tamamının Zeren Group Yatırım Holding Anonim Şirketi tarafından devralınması işlemine izin talebinde bulunuldu. Anlaşma sağlanırsa, Zeren Grup, 250 istasyonu bulunan Alpet’in tamamını devralacak.

Şirketin resmi sitesinde belirtildiği üzere 500 civarında çalışanı olan Zeren Grup’un ikinci nesil yöneticilerinden olan Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Mustafa Yiğit Zeren, daha önce bir dergiye verdiği röportajda “Şirketlerimizi kendi alanlarında güçlendirmek en büyük hedefimiz. Ülkemiz büyüyor aynı potansiyelde bizimde büyümemiz lazım. Biz ülke olarak büyüdükçe yabancılar bizi daha yakından tanımak istiyor. Son dönemlerde Ortadoğu ve Azerbaycan’dan çok fazla yatırımcı getiriyoruz. Zamanla diğer ülkelerden de taleplerin artacağına inanıyorum” diyerek şirketin yakın zamanda büyüyeceğini dile getirmişti.