Karadenizliler Mahallesi’ne Yeni Sosyal Alan

aşiskele Belediyesi, Karadenizliler Mahallesi’ne yakışır çocukların ve gençlerin huzur ve güvenle oyunlar oynayıp eğleneceği yeni bir sosyal alan daha kazandırdı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin hummalı çalışmaları neticesinde Karadenizliler Mahallesi Dere Sokak’ta toplamda 2000 metrekare alan üzerine kurulan çocuk oyun parkı ve halı sahada tüm çalışmalar tamamlandı. Doğayla iç içe ortamda yapılan parkta 20x40 metre ölçülerde futbol sahası, 200 metrekare oyun alanı yapıldı. Belediye Başkanı M. Yasin Özlü’nün de bizzat yakından takip ettiği çalışmalarla süratle bitirilen yeni park bölge sakinlerinin hizmetine sunuldu.