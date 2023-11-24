Kadınların etek altı görüntüsünü çeken komiserin cezası belli oldu

İstanbul Kağıthane’deki bir zincir markette kadınların etek altı görüntülerini çektiği gerekçesiyle 17 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan tutuksuz sanık komiser S.E.’nin yargılandığı davanın 9’uncu duruşması görüldü.İstanbul 54. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık S.E. katılmazken avukatı duruşma salonunda hazır bulundu. Müştekilerden duruşmaya katılan olmadı.

TOPLAM 6 YIL 3 AY HAPİS VE 16 BİN 660 LİRA ADLİ PARA CEZASI

Mahkeme, sanık S.E.'ye “Özel hayatın gizliliğini ihlal etme” suçundan 3 yıl hapis cezası verdi. Cezada indirim uygulayan mahkeme sanığın 2 yıl 6 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.Müşteki C.G. ile uzlaştığı gerekçesiyle ceza verilmesine yer olmadığına hükmeden mahkeme diğer müşteki G.E.'ye yönelik ‘cinsel taciz' suçundan 6 ay hapis cezasında indirim uygulayarak 5 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasın ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

ÇOCUKLARIN MÜSTEHCEN GÖRÜNTÜLERİNİ ÇEKME SUÇUNDAN 3 YIL 4 AY HAPİS VE PARA CEZASI

Mahkeme, ‘Çocukların Kullanıldığı Müstehcen Ürünleri Ülkeye Sokma, Çoğaltma, Satma, Depolama, Bulundurma ve Kullanıma Sunma’ suçundan verdiği 4 yıl hapis cezasında indirim uygulayarak 3 yıl 4 ay hapis ve 16 bin 660 lira adli para cezası verdi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanık S.E. hakkında ‘Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Etmek’, ‘Çocukların kullanıldığı müstehcen yayınları ülkeye sokmak, çoğaltmak’ ve ‘Cinsel Taciz’ suçlarından 4 yıl 6 aydan 17 yıla kadar hapsi istendi.İddianamede, sanık S.E’nin markette çalışan G.E. isimli kadının raflardaki ürünlerin tarihlerini kontrol ettiği sırada takip ederek etek altı fotoğraflarını çektiği belirtildi. Durumu marketteki erkek çalışan olan F.B’nin fark ettiği ve olaya müdahale ettiği, daha sonra da polise bildirdiği kaydedildi.İddianamede, sanığın eyleminin kamera görüntüleriyle sabit olduğu, diğer kadın çalışanın ise market içerisindeki sanığın elindeki cep telefonuyla tur attığını fark ettiği ve çalışma arkadaşı F.B’ye haber verdiği anlatıldı. Sanığın el konulan telefon ve bilgisayarında yüzleri görünmeyen çeşitli kadınlara ait fotoğraflar ve çocuk müstehcenliği içeren fotoğrafların tespit edildiği de vurgulandı.

Kaynak: SÖZCÜ