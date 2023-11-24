Hürriyet: Atatürk’ün ilke ve devrimleri ışığında  tüm öğretmenlerimizin günü kutlu olsun

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tüm öğretmenlerin gününü kutladı. Başkan Hürriyet mesajında şu ifadeleri kullandı; “24 Kasım, Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, Millet Mektepleri Başöğretmenliğini kabul ettiği gündür.

“EĞİTİME DESTEK VERİYORUZ”

Geleceğimiz olan gençlerimizin donanımlı bireyler olmaları adına emek sarf eden öğretmenlerimiz ülkemize büyük katkı sağlıyor. Çocuklarımızın sosyal ve kültürel yönde gelişmesi, topluma faydalı bireyler olarak kazandırılması için emek veren tüm öğretmenlerimize saygımız sonsuz. İzmit Belediyesi olarak bizler de, hayata geçirdiğimiz Çınar Çocuk Evleri, Çınar Akademi kurumlarımız başta olmak üzere, birçok faaliyetimizle eğitime her zaman destek sağlıyoruz.

“ATATÜRK’ÜN İLKE VE DEVRİMLERİ IŞIĞINDA”

Bu duygu ve düşüncelerle başta, Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, görevi başında şehit düşen eğitim neferlerimizi ve ebediyete intikal etmiş tüm öğretmenlerimizi saygı, sevgi ve minnetle anıyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ilke ve devrimleri ışığında, büyük bir gayret ve özveriyle ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine çıkartmak için gecesini gündüzüne katan öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyorum”