Değirmenci: “Tek arzumuz taraftarımızı sevindirmek”

“MİLLİ ARAYI İYİ DEĞERLENDİRDİK”

Trendyol 1. Lig’de mücadele eden Kocaelispor, yarın deplasmanda Giresunspor ile mücadele edecek. Önceki gün son antrenmanına çıkan temsilcimizde, deneyimli kalemiz Gökhan Değirmenci açıklamalarda bulundu. Değirmenci şu şekilde konuştu: “Milli arayı iyi değerlendirdiğimizi düşünüyorum. İyi antrenmanlar yaptık bu hafta da maça çok iyi hazırlandık. Genç koşan bir rakiple karşı karşıya geleceğiz. Onların konumu itibariyle, bizim konumumuz itibariyle önemli bir maç.

“KALİTEMİZİ ORTAYA KOYACAĞIZ”

Güzel bir maç olacağını da düşünüyorum. Tüm hazırlıklarımızı 3 puan üzerine yaptık. Orada gerekli mücadele ile kalitemizi ortaya koyarak 3 puanı almak istiyoruz. Taraftarımızı bu zor deplasmanda sevindirmek, onlara yine 3 puan sevinci yaşatarak zirve yarışında yolumuza yara almadan devam etmek, takım halinde tek arzumuz.”