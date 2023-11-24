Değirmenci: “Tek arzumuz taraftarımızı sevindirmek”

“MİLLİ ARAYI İYİ DEĞERLENDİRDİK”
Trendyol 1. Lig’de mücadele eden Kocaelispor, yarın deplasmanda Giresunspor ile mücadele edecek. Önceki gün son antrenmanına çıkan temsilcimizde, deneyimli kalemiz Gökhan Değirmenci açıklamalarda bulundu. Değirmenci şu şekilde konuştu: “Milli arayı iyi değerlendirdiğimizi düşünüyorum. İyi antrenmanlar yaptık bu hafta da maça çok iyi hazırlandık. Genç koşan bir rakiple karşı karşıya geleceğiz. Onların konumu itibariyle, bizim konumumuz itibariyle önemli bir maç.
“KALİTEMİZİ ORTAYA KOYACAĞIZ”
Güzel bir maç olacağını da düşünüyorum. Tüm hazırlıklarımızı 3 puan üzerine yaptık. Orada gerekli mücadele ile kalitemizi ortaya koyarak 3 puanı almak istiyoruz. Taraftarımızı bu zor deplasmanda sevindirmek, onlara yine 3 puan sevinci yaşatarak zirve yarışında yolumuza yara almadan devam etmek, takım halinde tek arzumuz.”
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.