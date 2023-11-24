Emir Ortakaya: “Herkes mili formanın hayalini kurar”

“ÇOK ÖZEL BİR DUYGU”

Ümit Milli Takım formasıyla ilk maçında, Norveç Karşısında 90 dakika forma giyen genç oyuncumuz Emir Ortakaya, duygularını basın mensuplarına anlattı. Milli Takım kampından dönen oyuncumuz, ayağının tozu ile takıma katıldı ve yarın akşam oynanacak olan Giresunspor karşılaşması için hazırlıklarını tamamladı. Emir şu şekilde konuştu: “Milli formayı giymek çok özel bir duygu. Daha çok alt yaş gruplarına daha önce gitmiştim ama ilk kez Ümit Milli’de oynadım. Milli takımda oynamak herkesin hayali. Ümit Milli de A takıma giden son yol.

“TARİFİ ZOR DUYGULAR”

Tarifi zor duygular bunlar. Maçta da oynadım, mutluyum. Güzel bir galibiyet de aldık. Her oyuncu burada oynamayı bekler. Giresunspor maçıyla ilgili olarak ise genç savunmacı, “Yine zor bir deplasmana gideceğiz. Giresun maçı zor bir maç. Rakibimize de büyük saygı duyuyoruz. Geçen sezon Süper Lig’de mücadele eden bir takımdı. Üç puana gideceğiz ve kazanmak için her şeyi yapacağız. Taraftarımıza bir galibiyet daha hediye etmek istiyoruz.”