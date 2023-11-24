Karşılaşma, Ozan Ergün’e emanet

İSTANBUL BÖLGESİNDEN A KLASMAN HAKEMİ
Trendyol 1. Lig 13. hafta mücadelesinde deplasmanda Giresunspor ile karşılaşacak olan Kocaelispor'un maçının hakemi belli oldu. Yarın saat 19.00'da, Çotanak Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşmayı, İstanbul Bölgesi A klasman hakemi Ozan Ergün yönetecek. Hakem Ozan Ergün'ün yardımcılıklarını Erkan Akbulut, Nurettin Dinçer Demir ve Yalçın Taşkınfurat yapacak.
İKİ KEZ KOCAELİSPOR MAÇI YÖNETTİ
İstanbul bölgesi A klasman hakemi Ozan Ergün, daha önce iki Kocaelispor maçı yönetmişti. Bu maçlarda 2018- 2019 sezonunu 3. Lig'de, Kocaelispor sahasında Muğlaspor'u 2-0, 2021- 2022 sezonunda, Türkiye Kupası maçında, Kocaelispor deplasmanda Adanaspor'u 2-1 mağlup etmişti. Bu sezon 1. Lig'de 5 maç yönetmiş olan Ozan Ergün 25 sarı kart ve 3 kırmızı kart gösterdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.