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Karşılaşma, Ozan Ergün’e emanet

Kocaelispor’un, yarın akşam Giresunspor ile oynayacağı karşılaşmayı, İstanbul Bölgesi A klasman hakemi Ozan Ergün yönetecek. Ergün, Kocaelispor’un iki maçını yönetmiş ve temsilcimi bu iki maçtan da galip ayrılmıştı

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Karşılaşma, Ozan Ergün’e emanet mask

İSTANBUL BÖLGESİNDEN A KLASMAN HAKEMİ

Trendyol 1. Lig 13. hafta mücadelesinde deplasmanda Giresunspor ile karşılaşacak olan Kocaelispor'un maçının hakemi belli oldu. Yarın saat 19.00'da, Çotanak Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşmayı, İstanbul Bölgesi A klasman hakemi Ozan Ergün yönetecek. Hakem Ozan Ergün'ün yardımcılıklarını Erkan Akbulut, Nurettin Dinçer Demir ve Yalçın Taşkınfurat yapacak.

İKİ KEZ KOCAELİSPOR MAÇI YÖNETTİ

İstanbul bölgesi A klasman hakemi Ozan Ergün, daha önce iki Kocaelispor maçı yönetmişti. Bu maçlarda 2018- 2019 sezonunu 3. Lig'de, Kocaelispor sahasında Muğlaspor'u 2-0, 2021- 2022 sezonunda, Türkiye Kupası maçında, Kocaelispor deplasmanda Adanaspor'u 2-1 mağlup etmişti. Bu sezon 1. Lig'de 5 maç yönetmiş olan Ozan Ergün 25 sarı kart ve 3 kırmızı kart gösterdi.
# Kocaelispor, türkiye

24 Kas 2023 - 12:47 - Spor

Muhabir  Haber Merkezi

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