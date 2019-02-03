Hürriyet’ten muhtarlara personel desteği sözü

CHP Kocaeli Milletvekili ve CHP İzmit Belediye Başkan adayı Fatma Kaplan Hürriyet 31 Mart yerel seçimleri öncesinde İzmit mahallelerindeki çalışmalarını hız kesmeden devam ediyor. Bütün gününü sokaklarda vatandaşların sıkıntılarını dinleyerek geçiren ve sunduğu çözüm önerileriyle İzmit’i yaşanabilir bir kent haline getirmeyi kendisine amaç edinen Başkan adayı Hürriyet, vatandaşlarla buluştuğu mahallelerde muhtarları da ziyaret etmeyi unutmuyor.

HİÇBİR MUHTARIMIZI AYIRMAYACAĞIZ

İzmit Belediye Başkan adayı olarak çalışmaya başladığı ilk günlerde İzmit muhtarlarını bir araya getirerek sorunlarını dinleyen Fatma Kaplan Hürriyet bununla da yetinmeyerek, mahalle muhtarlarını ziyaret ediyor, mahalle bazındaki sorunlarını dinliyor. Bekirdere Mahallesi Muhtarı Adnan Birin ve 28 Haziran Mahallesi Muhtarı Mukadder Mengül’ü muhtarlık binalarında ziyaret eden Hürriyet, burada mahallelinin ve mahallenin sorunlarını ilk ağızdan dinledi. Muhtar ziyaretlerinin ardından açıklamada bulunan CHP İzmit Belediye Başkan adayı Hürriyet, “Muhtarlarımız, vatandaşa hizmet götürme esnasında ilk iletişim kuracağım isim olacak. Hizmeti götürürken siyasi görüşlerine göre hareket etmeyeceğiz. Personel eksikliği sorunu yaşamayacaklar. Belediye size personel desteği verecek” açıklamasında bulundu.