Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 09:35 TSİ- Siyaset G: Bugün 09:36 TSİ

Hürriyet’ten muhtarlara personel desteği sözü

CHP İzmit Belediye Başkan adayı ve İzmit Belediye Başkan adayı Fatma Kaplan Hürriyet gün içerisinde vatandaşlarla buluştuğu mahallelerin muhtarlarına da uğrayarak mahallenin sıkıntılarını dinliyor.

mask
mask
Haber albümü için resme tıklayın

CHP Kocaeli Milletvekili ve CHP İzmit Belediye Başkan adayı Fatma Kaplan Hürriyet 31 Mart yerel seçimleri öncesinde İzmit mahallelerindeki çalışmalarını hız kesmeden devam ediyor. Bütün gününü sokaklarda vatandaşların sıkıntılarını dinleyerek geçiren ve sunduğu çözüm önerileriyle İzmit’i yaşanabilir bir kent haline getirmeyi kendisine amaç edinen Başkan adayı Hürriyet, vatandaşlarla buluştuğu mahallelerde muhtarları da ziyaret etmeyi unutmuyor.

HİÇBİR MUHTARIMIZI AYIRMAYACAĞIZ

attachment-295980-1-a8cbb07baf612ffd818c6648a5591160-1549169424-1549175776.jpg?

İzmit Belediye Başkan adayı olarak çalışmaya başladığı ilk günlerde İzmit muhtarlarını bir araya getirerek sorunlarını dinleyen Fatma Kaplan Hürriyet bununla da yetinmeyerek, mahalle muhtarlarını ziyaret ediyor, mahalle bazındaki sorunlarını dinliyor. Bekirdere Mahallesi Muhtarı Adnan Birin ve 28 Haziran Mahallesi Muhtarı Mukadder Mengül’ü muhtarlık binalarında ziyaret eden Hürriyet, burada mahallelinin ve mahallenin sorunlarını ilk ağızdan dinledi. Muhtar ziyaretlerinin ardından açıklamada bulunan CHP İzmit Belediye Başkan adayı Hürriyet, “Muhtarlarımız, vatandaşa hizmet götürme esnasında ilk iletişim kuracağım isim olacak. Hizmeti götürürken siyasi görüşlerine göre hareket etmeyeceğiz. Personel eksikliği sorunu yaşamayacaklar. Belediye size personel desteği verecek” açıklamasında bulundu.

Bugün 09:35 TSİ - Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!

0 (262) 323 39 17
Reklam bilgi
Anket Başiskele'de AKP'li Yasin Özlü'yü mü, Saadet Partili Zafer Mutlu'yu mu destekliyorsunuz?
Jülide Sarıeroğlu, Gönül için geliyor mask
Jülide Sarıeroğlu, Gönül için geliyor
Ferhat Doğansoy, AKP'ye geçti mask
Ferhat Doğansoy, AKP'ye geçti
Hürriyet’ten muhtarlara personel desteği sözü mask
Hürriyet’ten muhtarlara personel desteği sözü
Yeniden Refah Partisi 5 ilçe başkanını belirledi mask
Yeniden Refah Partisi 5 ilçe başkanını belirledi
AKP'de tanıtım sırası İzmit'te mask
AKP'de tanıtım sırası İzmit'te
Gölcük’te Yıldırım coşkusu mask
Gölcük’te Yıldırım coşkusu
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 3 B
Ecem Balcı'nın günlüğü okundu "Eniştem beni taciz etti" mask
Ecem Balcı'nın günlüğü okundu "Eniştem beni taciz etti"
Bu hat sizi Sakarya Üniversitesi’ne götürecek mask
Bu hat sizi Sakarya Üniversitesi’ne götürecek
Tavşantepe'de "kız meselesi" kan akıttı mask
Tavşantepe'de "kız meselesi" kan akıttı
Serap Çakır’dan Gebzespor’a 300 bin TL mask
Serap Çakır’dan Gebzespor’a 300 bin TL
Lezzetli yemeklerin adresi taşınıyor mask
Lezzetli yemeklerin adresi taşınıyor
Gülfem Dabakoğlu, hayatını kaybetti mask
Gülfem Dabakoğlu, hayatını kaybetti

GALERİ

Otomobil apartmanın otoparkına düştü 1 yaralı mask
Otomobil apartmanın otoparkına düştü 1 yaralı
Genç girişimci, üniversite hayalini gerçekleştirdi mask
Genç girişimci, üniversite hayalini gerçekleştirdi
Otomobil 50 metreden dereye uçtu: 3 yaralı mask
Otomobil 50 metreden dereye uçtu: 3 yaralı
Kaman, Atatürk Anıtı’nda Kocaeli’ye söz verdi mask
Kaman, Atatürk Anıtı’nda Kocaeli’ye söz verdi
Soyduğu marketin sahibini öldüren şahsa ağırlaştırılmış müebbet cezası mask
Soyduğu marketin sahibini öldüren şahsa ağırlaştırılmış müebbet cezası
AKP, seçim kampanyasını başlattı! mask
AKP, seçim kampanyasını başlattı!
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL