Kocaeli’de tarımsal faaliyetlerin arttırılması ve çiftçilere devletin yardım elini uzatan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çiftçileri dışa bağımlılıktan kurtarmak için Ata tohumundan fide elde edip yetiştirme çalışmaları yapıyor. Projenin başlatıldığı günden bu yana 5 ilçede 100 Çiftçiye, 900 bin adet fide dağıtıldı.

7 YILDA 35 BİN ADET TOHUM TOPLANDI

Sağlıklı besin ürünlerinin öneminin arttığı günümüzde bu ürünlerin üretimiyle ilgili de çalışmalar devam ediyor. 2012 yılında başlatılan proje kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yerli tohumların peşine düştü. Yapılan çalışmalarla köy köy dolaşan ziraat mühendisleri köylülerin ektikleri ve atalarından kalan tohumları topladı.

TOHUMLAR TİGEM’E GÖNDERİLDİ

Çalışmalar 2012 yılında pek çok kişi tarafında bilinen fakat tür tanımlaması yapılmayan Kandıra Biberi tür tanımlaması çalışmaları ile başladı. Kocaeli’nde başlatılan proje kapsamında çiftçilerin elinde bulunan ata tohumları toplandı. Toplanan tohumlar (Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü) TİGEM’e gönderildi. TİGEM’e gönderilen tohumlarda tür tanımlama çalışması yaptı. Tür tespiti yapılan ve tanımlanan tohumlar TİGEM’in arazilerinde çoğaltılarak elde edilen fideler tarla günü etkinliklerinde dağıtılıp, tescil çalışmaları yapıldı.

ÇİFTÇİLERE ATA TOHUMUNDAN FİDELER DAĞITILDI

Kocaeli’de mısır, ayçiçeği (kıncıllı), kabak (cebeci), domates (sakarin-Eskişehir, inebeyli), biber (kandıra), patlıcan (çalköy) gibi sebze türlerinin yerli tohumları toplanarak çoğaltıldı. 12 köyde 50 dekar alana ata tohumları ekilerek elde edilen 24 bin fide dikildi. Kocaeli’de Kandıra`da domates yetiştiriciliği ile uğraşan çiftçilere bu fidelerden verilerek teknik destek sağlandı. Yapılan çalışmalar neticesinde beş yıl öncesine kadar Kocaeli pazarlarında çok sık rastlanmayan Pembe domates pazar tezgâhlarında yer almaya başladı. Kandıralı çiftçiler yerli tohumlardan elde edilen fidelerden biber, domates ve patlıcan hasadı yaptı. ​

KOCAELİ’NİN KAYBOLAN MEYVELERİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Kırsal ve Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü ziraat mühendisleri tarafından yapılan çalışmalar ile Kocaeli’de unutulan meyvecilik şehre yeniden kazandırılacak. Çeşitli nedenlerden dolayı kaybolan ve unutulmaya yüz tutmuş meyvelerin tohumlarına ulaşıldı. Daha önce Kocaeli’de yetişen meyve çeşitlerinden Abdullah kirazı, Bahri bey armudu, Demirci armudu, Deveci armudu, Çavuş üzümü, Ferik elması, Hacı Halil kestanesi, Samanlı zeytini, Kınalı yapıncak, Pirinç elması ve Osmanlı çileği gibi meyvelerin üretim miktarları artırılıp çeşitlilik sağlanacak.

ATA TOHUMUNUN SAYISI ARTTIRILACAK

Ata tohumlarının tespit ve tescil çalışmaları ile çoğaltılması konusunda çalışmalar devam ediyor. Ziraat Mühendisleri Kandıra ilçesinden elde ettikleri tohumları TİGEM’e gönderdi. TİGEM’de tür tanımlama çalışması sürüyor. Türleri tespit edilen Pembe domates, fasulye, , salçalık biber, Kandıra Sivri biber, Sivri Kıl biber ve salatalık tohumlarının Kandıra yöresine ait olduğu tanımlandı. Kocaeli yöresine ait olduğu tespit edilen Ortaburun Bamyası, Tepeköy Fasulyesi ve Beyaz Mısır çeşitleri ile ilgili çalışmalar devam etmekte.

ÇİFTÇİ DIŞA BAĞIMLILIKTAN KURTULACAK

Kırsal ve Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü ekiplerince başlatılan projede amaç, kent genelinde çiftçilerin tarımsal faaliyetlerinde dışa bağımlılıktan kurtulmalarını sağlamak, her yıl tohum alma problemlerini ortadan kaldırmak. Ayrıca verilen destek ile birlikte çevreci ve sürdürülebilir tarımın arttırılması, biyo çeşitliliğin devamı ve sağlıklı yetiştiriciliğin arttırılmasını sağlamak. Her yönü ile ele alındığında yerli tohum kullanım miktarının artışı ülke ekonomisine katkı sağlaması büyük önem taşıyor.

ATA TOHUMU NEDİR?

Ata tohumu; saf, doğal, yerel, geleneksel ve organik diye adlandırılır. Genetiğiyle oynanmamış, döllenmiş hücredeki çekirdeğine herhangi bir müdahale yapılmamış, kimyasal maddelere bulaşık olmayan, nesilden nesile aktarılabilen, atalarımızın kullandığı doğal tohumdur. Yerel tohumların her biri özel bir iklime, toprağa alışmış, kimi lezzeti, kimi kokusu, kısacası her biri farklı bir özelliği ile öne çıkan tohum.

ATA TOHUMLARI ÜRETKEN

GDO ile elde edilen tohumlar kısır tohumlardır. Biyoteknolojik yöntemler kullanılarak elde edilirler. Bu tohumları kullanan çiftçiler her yıl tohum almak zorundadır. Ata tohumlarının en büyük özelliği ise doğurgan ve sürekli olmasıdır. Çiftçiler ata tohumlarından her sene tekrar tekrar verim alabilirler. Yerel tohumlarla üretilen yiyecekler, sağlıklı, mineral ve vitamin bakımından zengin, oldukça lezzetli ürünlerdir.