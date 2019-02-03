Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kentteki ana arterleri akıcı hale getirmek için önemli projeler gerçekleştiriyor. Bu kapsamda D-100 ve D-130’da yeni kavşak çalışmaları yapılarak yollar transit hale getiriliyor. D-130’da çalışma yapan Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı, Gölcük Yüzbaşılar bölgesinde köprülü kavşak uygulaması yapıyor. Çalışma ile bölgede bulunan trafik ışıkları kaldırılarak trafiğin kesintisiz ilerlemesi sağlanacak. Projesi tamamlandığında özellikle şehirlerarası taşımacılık yapan araçlar tarafından trafik yoğunluğu oluşturulan bölge rahat bir nefes alacak.

KİRİŞLER YERLERİNE KONACAK

Çalışmaları devam eden projede köprünün ayakları tamamlandı. Kavşak altından geçen dere için yapılan menfezin çalışmaları da bitirildi. Köprünün batı kısmındaki yaklaşım duvar işleri devam ederken aynı iş doğu tarafında bitirildi. Kirişleri de çok kısa bir süre içerisinde koyacak olan ekipler, kirişler tamamlandıktan sonra döşeme beton, asfalt serim ve aydınlatma işlerine başlayacaklarını belirtti. Ayrıca Gölcük Yüzbaşılar bölgesinde yapılan köprülü kavşağın kuzey ve yan yollarında alt yapı çalışmaları tamamlandı. Ekipler anayolun yağmur suyu drenaj altyapısını yapıyor. Çalışma bittiğinde anayol asfaltlanacak.

TRAFİK IŞIKLARI KALKACAK

Mevcutta trafik ışıklarıyla yönlendirilen kavşak, proje ile transit hale gelecek. Işıklarının ortadan kalması bölgede trafiği rahatlatacak. Proje, ışıklardaki araç yığılmalarını da ortadan kaldıracak. D-130’daki kavşak projesi tamamlandığında özellikle şehirlerarası taşımacılık yapan araçlar tarafından trafik yoğunluğu oluşturulan bölge rahat bir nefes alacak. Gölcük-2, Değirmendere köprülü kavşaklarından sonra Yüzbaşılar kavşağı bölgedeki trafiği transit hale getirecek.

DÖNÜŞLER KÖPRÜ ALTINDAN

İzmit -Yalova karayolu (D-130) üzerinde mevcut Değirmendere ve Gölcük-2 kavşakları ile transit geçiş yapan anayol trafiği, projenin tamamlanmasıyla Yüzbaşılar Mevkiinde akış sağlanacak. Proje ile Yüzbaşılar’daki trafik ışıkları ortadan kalkacak. Yalova ve İzmit yönlü dönüşler köprü altındaki dönel kavşaktan yapılacak.

GERİ DÖNÜŞLER İÇİN DÖNEL KAVŞAK

Proje kapsamında yaklaşık 190 metre uzunluğunda, 8 açıklıklı öngermeli basit kirişli köprü yapılacak. Kavşak alanında şeffaflık sağlanarak, çevre yerleşimleri, estetik açıdan en az rahatsız edilmek suretiyle köprü altında dönel kavşak ile geri dönüşler için uygun, güvenli alan bırakılması için köprü boyu uzun tutulacak.