Büyükakın 750 milyon TL demişti, İSU kasaya 1 lira koymamış!

2022 Yılı Sayıştay Denetim Raporları, AKP'li belediyelerde yaşanan usulsüzlükleri gözler önüne serdi. Sayıştay raporlarında, Kocaeli Büyükşehir’e bağlı İSU’nun mevzuata aykırı şekilde gerçekleştirilen uygulamaları tespit edildi. Sayıştay raporunda Çevre Kanunu gereği İSU’nun atıksu gelirinin yarısını İleri Atıksu Tesisleri için aktarması gerekiyordu. Ancak yapılan incelemelerde İSU’nun parayı amacı dışında kullandığı tespit edildi. Kanun gereği İstanbul, Kocaeli ve Bursa’nın kanun çıktıktan sonraki 6 ay içinde iş temrin planlarını bakanlığa sunması ve 3 yıl içinde tamamlanması gerekiyordu.

3 YIL İÇİNDE 750 MİLYON LİRA

İSU’nun yıl içindeki atıksu geliri 222 milyon 884 bin 365 TL oldu. Bu paranı yarısı yani 111 milyon 422 bin 182 TL’nin İleri Atıksu Tesisi için açılan hesaba yatırmadığı görülürken paranın amacı dışında kullanıldığı görüldü. Durum böyle olunca 7 Eylül 2021 tarihinde Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın yaptığı basın açıklaması akıllara geldi. Büyükakın 3 yıl içinde İleri Atıksu Tesislerinin tamamlanacağı ve 750 milyon lira harcanacağını söylerken yıl içinde proje için İSU’nun kasaya 1 lira koymadı.

EN İYİ UYGULAMA ÖDÜLÜ ALMIŞLAR

Öte yandan Büyükakın ve İSU Müdürü Ali Sağlık ile birlikte Ankara’da katıldığı törende Cumhurbaşkanı’nın eşi Emine Erdoğan’dan Geri Kazanım Suyu projesinde en iyi uygulama ödülünü ise bu yılın başında elinden almıştı.

2021’DE NE DEMİŞTİ?

Büyükşehir tarafından 2021 yılında geçilen bülten “Kocaeli’de “Sıfır Kirlilik=%100 Atık Su Arıtma” ilkesiyle hizmet veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, önümüzdeki 3 yıl içinde kent genelinde 750 milyon TL değerinde çevre yatırımı gerçekleştirecek. 2024 yılına kadar yapılacak çevre yatırımlarını en ince detayına kadar planladıklarını ifade eden Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, mevcut biyolojik arıtma tesislerinde yapılacak kapasite artışı ve proses değişikliğinin yanı sıra 3 adet yeni tesis yapımını öngördüklerini söyledi. Başkan Büyükakın, böylece ileri biyolojik atık su arıtma tesisi oranını yüzde 100 seviyesine çıkartacaklarını aktardı.”